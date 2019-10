Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 3,316 milijardi KM koji je veći za 60,6 miliona KM ili 1,9 odsto od budžetskog iznosa za ovu godinu.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je u završnoj riječi da se rebalans neophodan zato što je ostvareno više prihoda nego što je planirano prvim rebalansom za ovu godinu.

Ona je istakla da je ovo povećanje prihoda namijenjeno za povećanje plata u policiji i za povećanje penzija u avgustu. "Potrošili smo 12 miliona KM za povećanje penzija u ovoj godini", istakla je Vidovićeva.

Ona je rekla da zaduženje Republike Srpske za ovu godinu iznosi 378 miliona KM, napominjući da je takvu odluku donijela Narodna skupština Republike Srpske, te da se Vlada toga pridržava.

"Ukupno sa kamatom ove godine budžet Republike Srpske otplaćuje 619 miliona KM. Svake godine i unazad nekoliko godina budžet više otplaćuje nego što uzima kredita u toku godine. To znači da se budžetski dug Republike Srpske smanjuje", naglasila je Vidovićeva.

Ona je ocijenila da su dva najveća problema u Republici Srpskoj dugovi zdravstva i dosta loš rad javnih preduzeća.

"Na tome Vlada radi i mi smo odlučni da od januara iduće godine, ako ništa, bar zaustavimo rast dug u zdravstvu", rekla je Vidovićeva.

Ona je istakla da se u budžetu Republike Srpske za iduću godinu pokušavaju povećati plate od 1. januara.

"To povećanje plata odraziće se i na povećanja u privredi, a bilo je značajnih oslobađanja u privredi. Kada smo napravili analizu, nismo došli do podatka da se to što smo oslobodili poslodavce od davanja prelilo u rast plata u realni sektor", navela je Vidovićeva.

