Iako je Evropska unija od 2007. godine dala 44,8 miliona eura za pomoć u rješavanju ili makar ublažavanju migrantske krize, problema u BiH sve je više. Najviše u Unsko-sanskom kantonu, koji je od početka teret krize morao preuzeti na svoja pleća.

Do prošle godine iz Evrope je stiglo u BiH više od 10 miliona, a samo tokom prošle godine i ostala 34 miliona eura za skloništa, hranu, vodu, sanitarije, odjeću, psihosocijalnu pomoć.



Trgovina ljudima



No, na terenu je situacija eskalirala. Kažu, novca nema, a ni dovoljno skloništa, vode i hrane, pomoći.



Posljednjih se dana putem medija odašiljaju otrovne strelice na relaciji Federalna vlada - Unsko-sanski kanton u vezis sa spornim milionima.



Vlada FBiH početkom jula je doznačila četiri miliona KM Vladi USK za pomoć u rješavanje krize. Ova sredstva trebala su biti preusmjerena Crvenom križu Grada Bihaća za zbrinjavanje migranata na Vučjaku. No, problem je nastao kada je Kanton odlučio da bi novac mogao preusmjeriti za gradnju policijske stanice u Bužimu.



Sej Ramić, nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Bihaća, za „Avaz“ je kazao da trenutna situacija predstavlja najveću trgovinu ljudima, u kojoj se zloupotrebljava novac namijenjen rješavanju krize.



- Ne možemo pratiti tokove tog novca. Svi smo iskorišteni. Priča se samo o migrantima, niko ne spominje građane. Prije dvije noći četiri vagona migranata vozom iz Sarajeva su stigla. Zbog čega se trpa toliki broj migranata u USK - pita Ramić.

Nemaju kud

Dodaje da Unsko-sanskom kantonu ne trebaju ni ta četiri miliona maraka.



- Neka Vlada zadrži pare u Sarajevu, ali neka i migranti ostanu u Sarajevu – ogorčeno i otvoreno govori Ramić.



Gorica Bukić, urednica Radija USK, prati situaciju od početka i dobro je upoznata sa svim aspektima. No, kaže, kada je novac u pitanju, tu samo rijetki znaju istinu.



- Mislim da su u dobroj mjeri migranti nekima dobro došli za obogaćivanje. S druge strane, migranti su zaglavljeni ovdje u USK, nemaju kuda. Vjerujte mi, ovdje će problem brzo eskalirati. Bojim se da ćemo s dolaskom zime imati veliki problem, da će se ponoviti grčki scenarij, kada su migranti demolirali centar. Bihać je na rubu - istakla je Bukić.



Prema podacima EU, više od 33.300 izbjeglica i migranata ušlo je u BiH od januara 2018. godine, a sada su pretežno u USK.



Osim novca EU, pomoć našoj zemlji u borbi protiv nikad jače migrantske krize šalju i druge međunarodne institucije ili humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.



- EU će nastaviti pružati podršku za unapređivanje kapaciteta vlasti u BiH kako bi se suočile s izazovima migracija, ali također očekujemo od svih vlasti u zemlji da zajedno i u dobroj namjeri rade na iznalaženju načina za podjelu odgovornosti - poručuju iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Fazlić: Dogorjelo nam je do nokata



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić nedavno je za medije kazao da će prestati davati novac za Vučjak, u koji su do sada uložili 100.000 KM i koji svakodnevno pomažu, a da će, ako i to ne urodi plodom, formirati kamp Krajišnika pred Parlamentom BiH.



- Dogorjelo nam je do nokata - rekao je Fazlić.



Istakao je da ministar sigurnosti Dragan Mektić minimizira situaciju kao da kriza ne postoji te da nije tačno što je rekao da u BiH ima oko 4.000 migranata.



(Avaz)