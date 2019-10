Proglašenjem pobjedničkog tima sinoć je u Sarajevu završen prvi i dosad najveći potpuno ženski 36-osatni #CodeLikeITGirl hakaton u organizaciji IT Girls inicijative iz Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

IT Girls inicijativa je uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini time obilježila Evropsku sedmicu kodiranja - EU Code Week kojem je cilj na zabavan i proaktivan način približiti kodiranje i digitalnu pismenost svima.



Centralni događaj EU Code Week-a u Bosni i Hercegovini #CodeLikeITGirl hakaton okupio je više od 100 učesnika i učesnica - takmičarki, mentorica i predavača. Hakaton je bio prilika djevojčicama i djevojkama iz cijele Bosne i Hercegovine da ponude svoja digitalna rješenja za aktuelne probleme u zajednicama iz kojih dolaze.



Finalne prezentacije sinoć su, u prostorijama HUB 387, predstavljene žiriju sastavljenom od predstavnika IT Girls inicijative, Evropske unije u BiH, privatnog IT sektora i akademske zajednice.



Pobjednički tim Smart Buddy čine djevojke iz Tuzle i Sarajeva - Lejla Omerović, Amina Hodžić, Azemina Čelebić i Dženita Đulović, razvile su u toku trajanja hakatona svoje idejno rješenje i prototip mobilne aplikacije pod istim nazivom – Smart Buddy, koje je namijenjeno učenicima i studentima.



"Razmišljale smo o problemima učenika i studenata i tako je i došlo do toga da se bavimo ciljem održivog razvoja broj 4, omogućavanjem kvalitetnog obrazovanje za sve. Uključile smo u razmatranje i rješenje inkluzivno obrazovanje i ovo što smo predstavile nudimo osnovcima, srednjoškolcima i studentima", izjavila je uime tima Lejla Omerović, najmlađa članica tima.



Tim Smart Buddy će, pored profesionalne i mentorske podrške koja će biti osigurana za sva četiri nagrađena tima, imati priliku da učestvuje na takmičenju European Youth Award 2020. Žiri je odlučio da su dva tima imala podjednako sjajne ideje i prototipe, i to Girls Power, tim srednjoškolki iz Istočnog Sarajeva i tim Five Nine iz Mostara i Gračanice kojima će biti omogućena profesionalna i mentorska podrška za dalji razvoj njihovih rješenja i prilika da se priključe startap zajednici uz podršku IT Girls inicijative i HUB387.



Žiri je odlučio da dodijeli i Specijalnu nagradu koja će djevojkama iz tima Solar Girls omogućiti da se povežu sa hardverskom zajednicom u zemlji i usavrše svoj prototip.



"IT Girls inicijativa fokusirana je da podstakne mlade žene da već od rane dobi počnu razmišljati u smjeru informacionih i komunikacionih tehnologija i da se više uključe u svijet programiranja i programskih jezika. Želimo im probuditi interesovanje za ovaj rastući sektor kako bi imale jednaku mogućnost da profitiraju od njega, ali i da doprinesu njegovom daljem razvoju. #CodeLikeITGirl je prvi potpuno ženski hakaton koji smo organizovali i namjeravamo i dalje raditi na omogućavanju pristupa tehnologiji djevojčicama i usvajanju novih digitalnih vještina", rekla je Tanja Madžarević u ime IT Girls inicijative.



(FENA)