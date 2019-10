Komentirajući činjenicu da vlasti u Bosni i Hercegovini već skoro punih deset godina nisu u stanju provesti presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, Dervo Sejdić izjavio je za Fenu kako ne očekuje da će presuda biti provedena u skorije vrijeme.

- Što se tiče predmeta Sejdić-Finci ja lično nisam optimist i ne očekujem skoriju provedbu presude. Političke partije i njihovi lideri deklarativno su svi za to da se presuda provede, ali niko od njih ništa konkretno ne čini da do provedbe i dođe - ocijenio je Sejdić.



Dodao je kako dosadašnja iskustva govore da se pod krinkom provedbe presude Sejdić i Finci najviše i konstanto razgovaralo o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, kako u institucijama BiH tako i u okvirima međunarodne zajednice.



- O predmetu Sejdić-Finci diskutuje se i raspravlja onda kad političari i vlasti u BiH izbjegavaju dijalog o aktuelnim problemima iz okvira socijalno-ekonomskih sfera, o priključivanju BiH euroatlantskim integracijama i slično. Nažalost i međunarodna zajednica, u prvom redu Vijeće Evrope i Evropska komisija, skoro da je pala pod utjecaj domaćih političara, pa organizuju različite sastanke kako u zemlji tako i van nje pod izgovorom da je predmet Sejdic/Finci obaveza bh. politike, pa kako se bh. politika dogovori oni će to i prihvatiti - ocjenjuje Sejdić.



Po njegovim riječima, sve to ukazuje da BiH nije ozbiljan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.



- Sve mi to govori da Bosni i Hercegovini članstvo u Evropskoj uniji nije prioritet niti je Bosna i Hercegovina prioritet međunarodne zajednice i Evropske unije - zaključio je Sejdić.



U decembra ove godine navršit će se punih deset godina od kada je Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu presudio u slučaju Sejdić-Finci protiv BiH.



Provedba presude izbrisala bi ustavnu diskriminaciju u BiH i omogućila pripadnicima ostalih naroda i manjina da budu birani u Predsjedništvo BiH, ali i delegirani u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.



