Od ukupno 34.964 prijavljenih nestalih osoba nakon rata 90-ih godina prošlog stoljeća u Bosni i Hercegovini, za njih 7.206 još uvijek se traga, podaci su Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Jedan dio nestalih vjerojatno nikada neće biti pronađen jer su tijela mnogih žrtava završila u rijekama i jezerima, ali Institut za nestale osobe BiH intenzivno radi i svakodnevno istražuje sve mogućnosti i lokalitete te provjerava sve raspoložive informacije s ciljem otkrivanja konačnih lokacija grobnica žrtava, kazala je u razgovoru za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.



Ona je naglasila kako su istražitelji Instituta svakodnevno na terenu i provjeravaju sve informacije o potencijalnim lokacijama grobnica sa žrtvama proteklog rata. Samo u prvih šest mjeseci ove godine istražitelji su na teren izašli tisuću puta.



- Protok vremena veliki je problem u potrazi za stratištima, jer sve je manje onih koji znaju gdje se nalaze masovne grobnice, a oni koji to znaju, nažalost, ne žele da govore o tome - kazala je Fazlić.



Protok vremena utječe i na konfiguraciju terena što dodatno otežava lociranje masovnih grobnica.



- Mi ne prestajemo apelirati na one koji znaju da konačno progovore i pruže konačan smiraj samim žrtvama i njihovim obiteljima - istaknula je Fazlić.



Kada su u pitanju konkretne brojke, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH kazala je da je na području Bosne i Hercegovine do danas pronađeno više od 800 masovnih grobnica i više tisuća pojedinačnih grobnica. Najveći broj masovnih grobnica pronađen je na području Prijedora te Srebrenice.



Fazlić ističe kako bi vodeći političari u našoj zemlji morali učiniti više u procesu traganja za nestalim i, među ostalima, pomoći pri otvaranju arhiva u kojima bi se mogle kriti važne informacije.



- S obzirom da su preostali najteži slučajevi kada je u pitanju potraga za nestalima, država bi morala rješavanje pitanja nestalih staviti u fokus svoga djelovanja i omogućiti Institutu sva neophodna sredstva za rad - poručila je Fazlić.



Iako su od završetka ratnih sukoba protekle 24 godine Institut svakodnevno dobiva informacije o potencijalnim lokacijama grobnica.



Fazlić ističe kako saznanja o potencijalnom grobnicama uglavnom dobivaju usmenima putem i stoga ne postoji drugi način provjere točnosti tih informacija osim same ekshumacije.



Obično se urade predvizite kako bi se provjerilo je li izgledno da se na označenim lokacijama nalazi masovna grobnica u skladu s događajima koji su se odigrali na tom lokalitetu, ali bez prekopavanja terena teško je utvrditi je li neka informacija istinita ili nije.



- Iako svjedoci koji nam govore o tim lokacijama s velikom sigurnošću tvrde da se masovne grobnice nalaze na baš tim lokacijama, često se pokaže da su te informacije netočne - dodala je.



Kada je u pitanju mogućnosti da su neke osobe koje su prijavljene kao nestale zapravo žive, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH istaknula je kako su zabilježeni i takvi slučajevi.



- Prema podacima kojima sada raspolažemo prijavljeno nam je 911 osoba za koje imamo informaciju da su žive. Ti slučajevi se detaljno provjeravaju i za sada je za 664 osobe definitivno potvrđeno da su žive i te su osobe brisane iz našeg registra - kazala je Fazlić.



