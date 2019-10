Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Ilustracija / 24sata.info

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini i Krajini od 12 do 16, a dnevna od 22 do 28 °C.



U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 24 °C, saopćeno je.



(24sata.info)