Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović, poručio je danas na Kovačima, povodom 16. godišnjice smrti prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, da se njegov otac borio za opstanak svog naroda, bošnjačkog naroda, za opstanak zemlje, za ono što jeste ta zemlja kazavši jednom da ovo nije samo parče teritorije na Balkanu nego da je BiH i ideja da različite kulture i vjere, identiteti mogu da žive zajedno.

Foto: AA

Prošlo je 16 godina od smrti prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, a delegacije svih nivoa vlasti položile su danas cvijeće na Šehidskom mezarju Kovači. Cvijeće je položeno i proučena je Fatiha na centralnom nišanu šehidima BiH i na mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH.



"Naravno da sam bio privilegovan time što sam sin Alije Izetbegovića, ali na izvjestan način i hendikepiran jer ja sam očekivao da je cijeli svijet onakav kakav je bio on. Naravno da je onda bilo razočarenja jer je on bio izvrstan i čovjek i otac i prijatelj... Nije meni dijelio neke savjete koje bi ja sada mogao da prenesem, to jednostavno nije bio njegov način. On je svojim životom, odnosom dao taj savjet", pojasnio je Bakir Izetbegović.



Kako je kazao, sa rahmetli predsjednikom se moglo razgovarati o svemu.



"S njim ste mogli da razgovarate o svemu. On je bio čovjek širokih interesovanja i ogromnog znanja i spremnosti da sa djetetom od sedam i 17 godina uvijek i nanovo razgovara", ispričao je Izetbegović.



Da li je BiH danas ono što je rahmetli predsjednik Izetbegović želio?



"Alija Izetbegović je mladost proveo boreći se za stvar islama. Da se nađe prostor za vjeru i mislim da je u tome uspio. Prvo se borio da se islam vrati, mislim da je tu pobjednik. Borio se za opstanak svog naroda, bošnjačkog naroda, za opstanak zemlje, za ono što jeste ta zemlja kazavši jednom da ovo nije samo parče teritorije na Balkanu nego da je BiH i ideja da različite kulture i vjere, identiteti mogu da žive zajedno", pojasnio je Bakir Izetbegović.



Mišljenja je da Alija Izetbegović nije izgubio nijednu od tih borbi.



"Ali ništa od toga nije definitivno završeno. Život se nastavlja, sve je privremeno, na nama je da nastavimo te borbe za koje imamo velike šanse da ih na pravi način dovršimo", dodao je Bakir Izetbegović.



Alija Izetbegović rođen je 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Pripada uglednoj begovskoj porodici koja je živjela u Beogradu, a koja se još 1868. godine preselila u Bosanski Šamac. Već u drugoj godini Izetbegovićevog života, njegov otac Mustafa, koji se bavio trgovinom i bankarstvom, odlučio se na selidbu u Sarajevo.



Umro je 19. oktobra 2003. godine, a ukopan je na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu. Njegovoj dženazi prisustvovalo je oko 150.000 ljudi iz cijele BiH i inostranstva, a telegrami sućuti su pristigli iz oko 100 zemalja.





(AA)