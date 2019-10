Sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, i sa temperaturama koje će se kretati od sedam do 29 stepeni Celzijusa, očekuje se u Bosni i Hercegovini narednih dana.

Foto: Arhiv

Jutros je najniža temperatura izmjerena na Sokocu - 0 stepeni, a najviša u Neumu i to 16.



"Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni", saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).



Drugog dana vikenda očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Jutarnja temperatura od sedam do 13, u Hercegovini i Krajini od 12 do 16, a dnevna od 22 do 28 stepeni.



Sunčano vrijeme uz malu oblačnost očekuje se i u ponedjeljak. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom.Jutarnja temperatura od sedam do 13, na jugu od 12 do 16, a dnevna od 23 do 28 stepeni.



U utorak, prema podacima FHMZBiH, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Jutarnja temperatura od devet do 14, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 22 do 28 stepeni.



I u srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.





(AA)