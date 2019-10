Okrugli sto na temu “Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih osoba“, koji je organizovao Savjetodavni odbor Instituta za nestale osobe BiH uz podršku UNDP-a, održan je danas u Bijeljini.

Foto: Fena

Cilj skupa je bio da se porodicama nestalih prezentiraju rezultati u procesu traženja nestalih osoba kao i prioritete na kojima će se raditi u narednom period te odgovoriti na sva pitanja koja se tiču procesa traženja nestalih osoba.



Na pres-konferenciji, koja je održana tim povodom, je istaknuto kako su istražitelji Instituta za nestale osobe BiH u prvih devet mjeseci ove godine na teren izašli 1.300 puta te da je izvršeno 77 ekshumacija.



Ove godine, rečeno je, ekshumirano je 77 tijela te je identifikovano 187 žrtava. Također, do kraja septembra ove godine izuzeto je 80 koštanih uzoraka za DNK analizu, a radi pridruživanja naknadno pronađenih posmrtnih ostataka reeskshumirano je 265 tijela ranije ukopanih žrtava. Istaknuto je da se još uvijek traga za više od 7.206 nestalih, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe BiH.



Marko Jurišić, član Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH je naglasio kako je ključni problem traganja za nestalim osobama zapravo pitanje nedostatka političke volje koje je direktno vezano za nedostatak pravih i tačnih informacija o lokacijama masovnih grobnica.



- U susjednim zemljama u kojima se traži duplo manje ljudi ovo pitanje je od ključne državne i društvene važnosti. Kod nas je to drugorazredno pitanje. Politička volja nam je samo potrebna kako bi otvorili arhive, ratnu dokumentaciju i natjerali one koji znaju da govore. Svi ratni zločini se moraju procesuirati. Samo tako ćemo dobiti informacije na osnovu kojih ćemo pronalaziti masovne grobnice. Ujedno se moramo prestati dijeliti na naše i njihove i raditi zajedno na rješavanju ovog pitanja – kazao je Jurišić.



Naglasio je da je Institutu potreban i drugi vid podrške poput posebno obučenih pasa tragača i geosondi koji bi pomogli da se prilikom ekshumacija mikrolokalitet veličine stadiona na kojem bi se mogla naći masovna grobnica sveo na mnogo manju površinu.



Amir Kulaglić, član Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH posebno je apelovao na porodice nestalih da konačno identifkuju one za koje je već stigao DNK nalaz.



- Apelujemo na sve porodice da konačno identifikuju one nestale koji su nađeni i da konačno daju svoju saglasnost za ukop. Garantujemo da, ukoliko posmrtni ostaci tih žrtava budu naknadno pronađeni, da će biti reasocirani sa onim koji se ukopaju – kazao je Kulaglić.



Petar Šikman, član privremenog Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH obraćaujući se medijima je istakao da se porodicama nestalih mora omogućiti pravo da znaju iako su svi svjesni je veliki broj žrtava završio u jamama, jezerima, rijekama te da neki od njih nikada neće biti pronađeni.



