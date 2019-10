Fond Gazi Husrev-beg, koji djeluje pri Islamskoj zajednici Bošnjaka u Njemačkoj, danas je na svečanosti u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu dodijelio 220 stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini (BiH) i Sandžaku, za što je osigurano 110.000 eura.

Prvu stipendiju uručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein ef. Kavazović, koji je učenicima i studentima poručio da je u sticanje znanja potrebno uložiti trud te kazao da se nada da će i današnji stipendisti jednoga dana biti u prilici da odvajaju sredstva i stipendiraju nove generacije učenika i studenata, javila je Muslimanska informativna novinska agencija (MINA).



"Nadam se da će ovaj fond i dalje obveseljavati naše učenike i studente, vas kao mlade ljude, koji ćete, ako Bog da, jednoga dana zauzeti mjesta nas odraslih", rekao je Kavazović.



Zahvalio je ovom prilikom svima koji su na putu dobra omogućili da se danas pod krovom Gazi Husrev-begove bibilioteke "okupimo i podijelimo ono što su muslimani od sebe odvojili".



Predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj Pašo ef. Fetić ocijenio je da je ključna poruka današnjeg skupa jačanje zajedništva muslimana matice Bosne i Hercegovine i dijaspore.



"Potrebne su komunikacije i prijateljstva, jer naša omladina u dijaspori je pred jako teškim izazovima da zaboravi svoje korijene, porijeklo i zavičaj svojih roditelja. Ove stipendije bi trebale jačati upravo te naše veze i to naše zajedništvo", dodao je Fetić.



U prikupljanju sredstava za ovogodišnje stipendije učestvovalo je 38 džemata, a najveća pojedinačna uplata bila je od hadži Omera Hodžića iz džemata Mannheim, koji je izdvojio 5.000 eura.



Na današnjoj svečanosti direktor Uprave za vanjske odnose i dijasporu Rijaseta IZ Razim Čolić uručio je i posebno priznanje dugogodišnjem imamu džemata Franfurkt Ahmedu ef. Kajoševiću.



Priznanje mu je uručeno povodom 30. godišnjice rada u džematu Frankfurt i njegovom doprinosu radu toga džamata, a posebno za dugogodišnji doprinos radu Fonda Gazi Husrev-beg, u koji su on i njegova supruga samo ove godine uplatili 8.000 eura.



U proteklih 18 godina, koliko ovaj fond prikuplja i dodijeljuje stipendije, obrađeno je 5.553 molbi i podijeljeno 2.720 stipendija po 500 eura, odnosno 1.360.000 eura.



Fond Gazi Husrev-beg osnovan je 23. oktobra 2000. godine, s ciljem uvezivanja humanitarnih akcija koje su provođene u džematima u Njemačkoj, a kako bi se efikasnije pomagalo onima kojima je pomoć potrebna.



Prve godine postojanja Fonda dodijeljeno je 14 stipendija, a sljedeće već njih 105, tako da je do sada pomoć primilo oko 3.250 učenika i studenata, s obzirom na činjenicu da se neke stipendije od 500 eura dijele na dvije od 250, kako bi što više učenika i studenata bilo obuhvaćeno.



Stipendije i pomoć se dodjeljuje studentima koji studiraju na svim fakultetima i učenicima u raznim srednjim školama u BiH i Sandžaku.





