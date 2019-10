Uprkos njegovoj nedavnoj turbulentnoj prošlosti kada je dominiralo naslovima iz pogrešnih razloga, Sarajevo - glavni grad Bosne i Hercegovine - lijep je i živopisan grad, koji ima prijateljsku i ležernu atmosferu i bogatu kulturnu ponudu, uključujući i sada već tradicionalni filmski festival, piše britanski Telegraph.

Smješten u slikovitoj dolini i okružen šumovitim planinama, njegove džamije iz doba osmanske vlasti, austro-ugarske građanske zgrade i romaničke crkve stoljećima su stajale jedna uz drugu, zbog čega je grad zaradio epitet "Jerusalem Evrope". Raznolike etničke i vjerske zajednice uživaju u suživotu i uglavnom nema većih netrpeljivosti.



Turizam je u velikom porastu stoga Telegraph savjetuje posjetioce da dođu u Sarajevo prije velikih gužvi. FlyBosnia uvela je direktan let iz Londona za Sarajevo što je prvi put da su ta dva grada povezana nakon deset godina. Let traje malo duže od dva sata.



Leti s aerodroma Luton utorkom, subotom i nedjeljom ujutro, a povratna karta košta oko 260 eura.



Hotel Courtyard Sarajevo u centru grada ima sve što se može očekivati od lanca luksuznih hotela, uz bar i restoran na krovu. Cijene soba se kreću od 120 eura po noći, a uključuju doručak. Smješten u osmanskom hamamu i na lijep način renoviran Isa Begov Hamam Hotel, južno od rijeke Miljacke u blizini Latinske ćuprije, ima 15 soba i tursko kupatilo. Cijene soba se kreću od 90 eura po noćenju, uključujući doručak.



Iz starog dijela grada se može doći pješice za 15 minuta do Žute tabije. Ona je izgrađena između 1727. i 1739. na ulazu u naselje Vratnik, jedno od najstarijih naselja u Sarajevu. Ova utvrda sa topovima služila je kao odbrana u vrijeme napada austrougarske vojske. Ovdje Telegraph preporučuje da se sjedne i divi pogledu sa vanjske terase kafića Kamarija.



Dajući slikovite opise užasa opsade Sarajeva od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. kada je grad napadnut sa svih strana od vojske bosanskih Srba, Tunel spasa prepričava ovu priču uz pomoć video snimaka, izložbi i 25 metara dugog dijela tunela koji ukupno ima 800 metara. Ručno je iskopan ispod piste aerodroma i bio je jedina ruta za prolazak vode i hrane za milion ljudi koji su prošli kroz njega. Uprkos sadržaju, Tunel pruža nevjerovatno iskustvo. Karte koštaju 4-5 eura.



Britanski list savjetuje da se ode na polaznu stanicu žičare koja vodi na vrh planine Trebević, jedne od planina na kojima su se održavale Zimske olimpijske igre 1984. Žičara je izgrađena 1959. a uništena je tokom posljednjeg rata. Ponovo je otvorena 2018. godine s velikim modernim gondolama, kafićem na vrhu planine i razglednom platformom s pogledom na gustu šumu. Karta košta oko 10 eura.



Dio tašlihanskog karavan-saraja, koji su Osmanlije izgradili sredinom 16. stoljeća, Gazi Husrev-begov bezistan na Baščaršiji u historijskom centru Sarajeva je mali natkriveni bazar u kojem se prodaju bakarni srebreni pribor, lokum i suveniri.



Bazerdžan Concept Store, blizu sjevernog kraja Latinskog mosta, mjesto je za prodaju muške i ženske odjeće novih bosanskohercegovačkih dizajnera, ručne izrade nakita (Beyoncé je nosila komade dizajnerskog dueta Werkstatt za svoj spot Spirit), kućni dekor i dodaci poput ručno izrađenih Fairtrade papuča.



Jednim dijelom radnja s kuriozitetima, a drugim prostor ukrašen antikvitetima, mistikom i unikatnim enterijerom, kafić Zlatna Ribica nalazi se u blizini Narodnog pozorišta i otvoren je do kasno u noć.



Za autentičnu bosansku kuhinju gdje vino košta oko 17 eura po osobi turisti se mogu uputiti do Dženite u starom gradu gdje mogu pojesti domaće klepe, mesne raviole u kiseloj pavlaci i češnjaku, sarajevski sahan, punjen paprikom i lukom, listovi s kockicama teletine i za desert tufahija, ukusna pečena jabuka punjena sjeckanim orahom i prelivena vrhnjem i čokoladnim umakom. Suho bijelo vino iz vinograda Begić kod Mostara vrlo je dobro.



Fotogenični gradić Konjic, na oko 60 kilometara jugozapadno od Sarajeva, jedan je od najstarijih gradova u BiH, a ima osmanski kameni most i Muzej drvorezbarstva, pri čemu treba imati na umu da je konjičko drvorezbarstvo kao nematerijalno kulturno naslijeđe uvršteno na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Podijeljen rijekom Neretvom, nudi usluge raftinga, kao i planinarenja, pecanja i vodenih sportova u blizini Jablaničkog i Boračkog jezera. Nuklearni bunker predsjednika Tita, odmah izvan centra grada, sada je izložbeni prostor i muzej i pruža pogled u komunističku prošlost zemlje. Vožnja vozom iz Sarajeva do Konjica traje sat i 15 minuta, a povratna karta košta oko 7 eura.





