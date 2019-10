Katastrofalna situacija u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Vučjak u Bihaću, dodatno je pogoršana nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (USK) jučer pokrenulo akciju dislociranja stotine ilegalnih migranata koji borave na javnim površinama u tom gradu premjestivši ih u kamp Vučjak.

Dosad je u tom kampu, koji međunarodne organizacije i humanitarci smatraju neuslovnim, boravilo između 550 i 700, ali se zbog novonastale situacije broj znatno povećao pa se trenutno na toj lokaciji nalazi 1.600 migranata.



"Na području Vučjaka je trenutno oko 1.600 migranata. Odlukom operativne grupe da zabrane kretanje migranata na javnim površinama došlo je do povećanja broja i novonastale situacije", rekao je za Anadoliju predsjednik Crvenog križa USK Husein Kličić.



Na migrantsku krizu u Bihaću, a posebno u kampu Vučjak jučer je u Sarajevu upozorio i gradonačelnik Šuhret Fazlić. On je izjavio da se u gradu nalazi 6.000 migranata o kojima brine samo Grad Bihać, humanitarna organizacija Crveni križ i međunarodne organizacije.



Istakao je da je Grad Bihać tokom ljeta izdvojio 100.000 KM za Vučjak i da finansijsku pomoć nije dobio ni od jedne institucije u državi.



Najavio je da će Grad Bihać prestati da troši svoj novac za rješavanje krize te da će od idućeg ponedjeljka obustaviti pružati usluge kampu Vučjak.



Zbog bezbjednosti svojih volontera, Crveni križ USK donio je odluku o povlačenju iz kampa pa će nakon povlačenja lokalnih organa vlasti migrantima dijeliti samo jedan obrok do rješavanja situacije.



"Situacija nije zadovoljavajuća. Ukoliko se nastavi ovakvo stanje i ukoliko dođe do povlačenja lokalnih institucija vlasti vezano za isporuku pitke vode i svega što treba biti obezbijeđeno u kampu, nastupiće haotična situacija gdje će Crveni križ zbog bezbjednosti svojih volontera morati poduzeti izlaznu strategiju, a to je da ćemo sigurno uz prisustvo policije dijeliti samo jedan obrok do rješavanja nastale situacije koju moraju riješiti svi zajedno u ovoj zemlji", kazao je predsjednik Crvenog križa USK.



Tvrdi da lokacija Vučjaka nema više kapaciteta za podizanje novih šatora.



"Oni su sinoć prenoćili u šatorima, solidarišući se jedni s drugima. Neki su spavali u trpezarijama, a bilo je i onih kojih su noć proveli na otvorenom", kazao je Kličić.



Dodao je da će Crveni križ ukoliko se ne riješi situacija u kampu, tražiti reorganizaciju ili njegovo potpuno zatvaranje.



"Nemamo uslove da držimo ljude i ne možemo snositi odgovornost ukoliko dođe do katastrofe kada je u pitanju epidemija koju može prouzrokovati nedostatak vode i šatora. Mi ćemo dijeliti 'lunch pakete' u kojima će biti konzerve, kruh i voda za preživljavanje. To je naša misija spašavanja ljudskih života. Ništa drugo nećemo moći obezbijediti osim toga", rekao je Kličić.



Dodao je da Crveni križ USK većinu sredstava iscrpljuje od svojih bratskih organizacija poput Crvenog polumjeseca Turske koji im je tokom ljeta dao svu svoju opremu u nadi da će se do jeseni iznaći rješenje.



"Očekujem da će proraditi svijest kod svih nas. Pozivam sve međunardne organizacije, Evropsku uniju, državu BiH, sve koji mogu da se uključe, da pomognu USK, građanima i migrantima kako bi se izbjegla humanitarnu katastrofu", poručio je Kličić.



Bihać je već dvije godine pod konstantnim pritiskom ilegalnih migranata, a građani su ostavljeni sami, bez konkretne pomoći nadležnih državnih institucija. Svakodnevno u prosjeku 150 migranata stiže u taj grad.





