U Bosni i Hercegovini jutros je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne.

ilustracija/ 24sata.info

Temperature zraka u 8.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Sokolac 3, Bugojno 5, Zenica 6, Jajce 7, Bijeljina, Brčko, Drvar, Ivan-sedlo, Srebrenica i Tuzla 8, Prijedor 9, Doboj, Sarajevo i Zvornik 10, Banja Luka, Grude i Sanski Most 11, Široki Brijeg 12, Livno, Mostar i Trebinje 13, Gradačac 17, Neum 19 i Bihać 20 stepeni.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio je 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

U Bosni i Hercegovini danas će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Više oblačnosti se očekuje na zapadu, jugu, sjeveru i ponegdje u centralnim područjima, gdje mjestimično može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 20 i 26 , na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu do umjernu oblačnost. Tokom dana, doći će do postupnog povećanja oblačnosti. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(24sata.info )