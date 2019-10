Jutarnja magle smanjuje vidljivost u višim predjelima, kotlinama i dolinama rijeka. Mogući su sitniji odroni zemlje ili kamenja na kolovoz. Na autoputu A-1 izvode se radovi na dionici Sarajevo sjever-Lepenica na lokalitetima Ban Brdo i Treševine gdje je saobraćaj preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, kao i na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever, gdje se saobraća dvosmjerno u dužini od 2 km.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima saobraćaj se obustavlja od 00:30 do 04:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: M-18 Olovo-Kladanj-Stupari, M-1.8 Srebrenik-Orašje, M-17 Doljani-Metković i M-5 Lanište-Ključ.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Butile-Sarajevo zapad, zbog radova na lokalitetu Treševine, saobraćaj je u vremenu od 08 do 17 sati preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog sanacionih radova u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-4

Doboj- Gračanica (u naselju Klokotnica), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Lanište-Ključ, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom. Tokom noći saobraćaj se obustavlja od 00:30 do 04:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

GP Doljani-GP Metković, na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Tarčin-Raštelica, zbog radova na izgradnji isključne trake za naselje Trzanj, saobraća se usporeno.

M-17.3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba) i (Stolovi-Drenovac), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Krupac-Bogatići, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Olovo-Kladanj (Olovske Luke), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Kladanj-Stupari (Stanovi), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Kladanj-Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425a Tromeđa-Zvirovići, zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-469 Živinice-Međaš (dionica kružni tok Aerodrom)-Dubrave, zbog radova na izgradnji kružnog toka na dijelu regionalne ceste saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

R-470 Tuzla-Dubrave (dionica Par Selo-Dubrave), zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

R-471 Lukavac-Vijenac, zbog radova na sanaciji mosta preko rijeke Spreče u naselju Modrac vozila od 08 do 18 sati saobraćaju naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

R-474 Novi Šeher-Tešanj-Prnjavor (gr.kantona) (lokacija: ulica Braće Kotorić u Jelahu) zbog izvođenja radova na izmještanju cjevovoda, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog izvođenja sanacionih radova u ulici Marka Marulića (od raskrsnice sa ulicom Srebrenička do raskrsnice sa ulicom Sakiba Nišića) u terminu od 07 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave, alternativni pravac je Marka Marulića-Sakiba Nišića-Paromlinska.

-Zbog deminerskih radova na lokalnoj saobraćajnici „Butila-Mostarsko raskršće“ ulica Osik, svakim radnim danom u vremenu od 08 do 15:30 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja uz 10-minutna propuštanja.

- Zbog izvođenja sanacionih radova u ulici Rustempašina (od kružnog toka do Rustempašinog mosta) u terminu od 08 do 16 sati dolazi do etapne obustave saobraćaja.

- Zbog izvođenja sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Dolina (od spoja sa ulicama Augusta Bruna i Magribija do spoja sa ulicom Kranjčevićeva) u terminu od 07:30 do 16 sati. Za vrijeme obustave, alternativni pravac je Kralja Tvrtka-Augusta Brauna-Fra Anđela Zvizdovića.

- Zbog izvođenja sanacionih radova obustavljen je saobraćaj u ulici IV Viteške brigade (od raskrsnice sa ulicom Velika Aleja do raskrsnice sa ulicom Hrasnička cesta) u terminu od 07 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave, alternativni pravci su IV Viteške brigade-Velika Aleja-Hrasnička cesta i Hrasnička cesta-Samira Ćatovića Kobre-IV Viteške brigade.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alifakovac-Alifakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Kodžina, Humska, Armije Republike BiH, Miševići, Mula Mustafe Bašeskije, Patriotske Lige, Bare kod Stupa, Radenka Abazovića, Stara pruga, Gradac, Paromlinska (raskrsnica sa ulicom Ložionička), Ivana Cankara, Čobanija i Hamdije Kreševljakovića.

ČAPLJINA

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na ulazu u grad (raskrsnica ulica Ante Starčevića i Gojka Šuška) saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

BRČKO

Zbog izvođenja neophodnih radova od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Branislava Nušića, u dijelu naselja „Centar“. Vozila će se preusmjeravati alternativnim saobraćajnicama u gradu.

ODŽAK

Zbog radova na rotoru Odžak, saobraćaj je obustavljen u ulicama Titova i XV Majevička. Vozila se preusmjeravaju na ulice Redže Porobića i Nova ulica-Henukina.

PRIJEDOR

U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-4, M-15 i ulice 29. novembar u Prijedoru, zbog čega je saobraćanje usporeno.

