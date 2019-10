Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine i član Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Vjekoslav Bevanda izrazio je danas nadu da će uskoro doći do okončanja formiranja vlasti na državnom nivou.

Foto: Fena

Moja je želja da se što prije formira novi saziv Vijeća ministara BiH jer je sasvim normalno u ovoj situaciji gdje je sve blokirano, da kada se formira novi saziv Vijeća ministara onda dolaze ljudi s energijom i pokušavaju nešto uraditi - rekao je.



Stoga je izrazio nadu da će to biti urađeno vrlo brzo odnosno prije kraja ove godine imajući u vidu činjenicu da je naredna, 2020. godina, u Bosni i Hercegovini izborna kada su planirani općinski izbori.



- Htjeli ili ne, imali ambicije ili ne, fokus će biti, već od narednog proljeća, prebačen na lokalne izbore te će se ova kriza još više produbiti zbog čega će biti još teže raditi - stava je Bevanda.



Istovremeno, ponovio je da Godišnji nacionalni plan (ANP), dokument koji je na neki način zablokirao proces formiranja vlasti, kao tehnički dokument treba usvojiti Vijeće ministara BiH, ali je naglasio da on nema saznanja da li će i kada to biti urađeno.





(FENA)