Imam tri rasna kera koja su najbolja zaštita od migranata, šokantna je izjava za medije načelnika Bileće Miljan Aleksić.

Salem ef. Dedović / 24sata.info

To je bila reakcija prvog čovjeka ove općine u istočnoj Hercegovini nakon izbijanja migrantske krize koja je kulminirala 5. oktobra ubistvom jednog migranta.



Antimigrantska kampanja



Val antimigrantske kampanje nastavljen je i proteklog vikenda. Više od stotinu mještana Simiova i okolnih sela održalo je sastanak s predstavnicima policije i načelnikom općine Bileća.



Izrazili su nezadovoljstvo zbog učestalih upada migranata u kuće i, kako tvrde, zastrašivanja stanovništva. Zahtijevaju žurno rješavanje ovog problema i uključivanje svih nivoa vlasti. Traže i posebnu sjednicu Skupštine općine Bileća, koja bi bila posvećena samo ovoj problematici.



Salem ef. Dedović reagirao je na izjave načelnika Aleksića, upozoravajući na njihove moguće opasne posljedice, te da dolijevanje vatre može biti kobno za mnoge nedužne ljude u nevolji. Podsjeća da migranti prolaze kroz naše krajeve na putu ka Europskoj uniji, bez želje da se ovdje zadrže.



„Iznenađeni smo i razočarani vrlo neprimjerenim i ksenofobnim izjavama koje dolaze od zvaničnika, nosioca javne političke funkcije, predstavnika vlasti koji na ovaj problem gledaju sa takve strane koja nije opće ljudska, humanistička, pa ni hrišćanska. Ona je u funkciji dnevno-političkog interesa, interesa politika, pitanja vlasti ili opstanka na vlasti“, rekao je muftija Dedović za Radiosarajevo.ba.



Podsjeća da je bošnjačka povratnička zajednica malobrojna na prostorima istočne Hercegovine.



„Ali, već dvije godine gradska džamija (u Bileći) i objekt gasulhane bio je mjesto gdje su se ti nevoljnici sklanjali na putu bespuća. To je bilo mjesto prenoćišta, okrepe na putu kao neizvjesnosti. Nailazili su ti ljudi i na one koji s raspoznavali njihovu muku i pomagali im. Pružali im komad hljeba i utočište. Htjeli smo reagirati ljudski“, ističe on.



Podsjeća da su glavni imam iz Gacka i džematlije, u koordinaciji sa Muftijstvom mostarskim, ovih dana organizirali dženazu za ubijenog neznanog migrant kako bi bio dostojanstveno ispraćen s ovog svijeta na kojem je skončao daleko od svoga doma.



Muftija Dedović smatra da se na jugu BiH pretjeruje u antimigrantskoj kampanji. Tim prije jer je prostor istočne Hercegovine pust. Kuće su prazne, dvorišta zatvorena, pusta...



„Politika je taj prostor učinila pustim. Krajnje je bezočno i zabrinjavajuće sada čuti izjave koje, evo, slušamo zadnjih dana. Žao nam je s nijednog nivoa odgovornih instanci u ovoj zemlji nismo čuli odgovarajuće poruke protiv ove drame koja se dešava u istočnoj Hercegovini“, naglasio je Dedović.



Nadalje, podsjetio je na simpozij o migrantskoj krizi 2016. godine u organizaciji Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske u Tebinju. Kao jedan od panlista govorio je o migrantskoj krizi u kontekstu vjere i svetih knjiga svih konfesija.



„Jako su bili važni ti zaključci koji su otišli tada iz Trebinja... Zato je jako važno da su jučerašnje propovijedi sa oltara pravoslavnih crkava u istočnoj Hercegovini bili na tom tragu. Važno je da smo imali izvorno hrišćanske i evanđeoske poruke. To su poruke saosjećajnosti, brige za drugoga i razumijevanja ovoga problema u kontekstu ljudske patnje i nevolje. To su prije svega ljudi. Meni je to satisfakcija i upućujem pohvale svećenicima Srpske pravoslavne crkve na tome. Oni su na kritički način sagledali i ove primjere zastrašujućih izjava političara“, rekao je Dedović.



Upozorio je na kraju da moramo voditi računa svi o javnim nastupima i porukama, jer se odnosi, posebno na našim prostorima, mogu lako narušiti.



(Radiosarajevo.ba)