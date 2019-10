Ispred Osnovnog suda u Banjoj Luci danas su se okupili članovi grupe “Pravda za Davida”, uoči saslušanja u postupku koji pokrenut protiv Suzane Radanović, majke smrtno stradalog banjalučkog mladića Davida Dragičevića.

Foto: Fena

Radanović je rekla da ne zna šta joj se stavlja na teret zbog dešavanja od 25. decembra prošle godine na Trgu Krajine.



-Dobila sam prekršajni nalog, ne znam šta je u pitanju. Meni je drago da je do ovog došlo, da se sudi majci što je stajala na Trgu noseći sliku svog djeteta, a ubice i dalje šetaju gradom. To je pokazatelj njihove nemoći i straha od mog Davida – rekla je Radanović novinarima prije ulaska u sudnicu.



Iz neformalne grupe građana "Pravda za Davida" su naveli da je današnje okupljanje ispred Osnovnog suda, kako navode, znak podrške majci ubijenog mladića.



- Smatramo da je ovo nastavak represije koja se vrši nad porodicom Dragičević i ljudima koji su im podrška. Sudi se majci, dok su ubice i oni koji im čuvaju leđa i dalje na slobodi – tvrde.



Policija je 25. decembra 2018. privodila Suzanu Radanović, nakon što su intervenisali zbog zabrane okupljanja na Trgu Krajine.



Okupljanja grupe "Pravda za Davida", čiji članovi traže istinu u slučaju smrti banjalučkog mladića Davida Dragičevića počela su 26. marta prošle godine.



Porodica i članovi grupe "Pravda za Davida“ tvrde da je ubijen, a slučaj do danas nije rasvijetljen.



David Dragičević nestao je 18. marta 2018., a njegovo beživotno tijelo pronađeno je šest dana poslije na ušću rječice Crkvena u Vrbas.



Njegovi posmrtni ostaci su, na zahtjev porodice, 12. marta ove godine ekshumirani i izmješteni u Austriju, gdje su tri dana poslije ponovo sahranjeni.



(FENA)