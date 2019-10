Izborno tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izabralo je dosadašnjeg reisu-l-ulemu Huseina ef. Kavazovića za naredni sedmogodišnji mandat, potvrđeno je iz Islamske zajednice BiH danas.

Foto: 24sata.info

On je na današnjoj sjednici dobio veći broj glasova od Muamera Zukorlića.

Kavazović je nakon sjednice kazao da je sretan što je proces okončan i da u narednom periodu neće mijenjati kurs.

''Sretan sam što je Islamska završila ovaj proces, smatram da je to jako važno za njenu budućnosti. Nastojali smo da sačuvam demokratičnost procesa. Imali smo priliku da se predstavimo biračkog tijela. Za nas je važno da je zajednica cjelovita, jedinstvena, ona će se nastaviti razvijati. Smatram da ne treba mijenjati kurs, možda brzinu. Držat ću kurs kao i dosad'', rekao je Kavazović.

On je, potom, naglasio Islamska zajednica treba biti na putu dobra - kao korektiv društva.

''Želim se zahvaliti svim koji su učestvovali u ovom izbornom procesu. Kazao sam to, iskoristit ću ono što je dobro u njihovim programima. Podjednako ću na svaki način gledati na svaki dio Islamske zajednice, od Amerike do Australije. S drugim vjerskim zajednicama ćemo unapređivati odnose. Islamska zajednica treba da bude na putu dobra, da suzbija ono što je zlo i što nije dobro u društvu. Da bude na određen način korektiv. Želim se zahvaliti svima vama koji ste pratili ovaj proces. Svi su mogli da kažu ono što misle. Smatram da je ovo velika pobjeda Islamske zajednice'', poručio je on.

Kavazović je ovu funkciju obavljao u prethodnih sedam godina.

Zukorlić je čestitao Kavazoviću naglasivši da su kandidati predstavili dva autentična programa.

( N1)