Ovaj vikend bit će idealan za boravak na otvorenom. Za razliku od početka sedmice, kada su jutarnje temperature dostizale jedva deset stepeni, danas i sutra očekuje nas dosta toplije i sunčanije vrijeme, najavljuju meteorolozi.

Arhiv / 24sata.info

Narodna vjerovanja



Zahvaljujući toplom jugu i strujanju iz Sredozemlja, u Bosni dnevne temperature neće biti niže od 20 stepeni, dok će u Hercegovini dostići i do 30.



Kako nam je rekao meteorolog Željko Majstorović, toplo će biti i duće sedmice.



- Već one tamo sedmice, dakle 21. i 22. oktobra, malo će zahladnjeti, ali potom nam opet dolazi toplo vrijeme. Miholjsko ljeto nastupa u septembru i oktobru kada se ljeto malo duže zadrži nego što bi, kalendarski, trebalo – kaže Majstorović.



U narodu, za Miholjsko ljeto, koje kalendarski nastupa 29. septembra, kažu da je to vrijeme kada „sunce još može zagrijati kosti“.



„Ako je uoči Miholja vedra noć, zima će imati veliku moć“, „ako na Miholje sjever vuče, veliku zimu i snijeg dovuče“, samo su neke od izreka koje se godinama u narodu prepričavaju.



Jutarnja magla



Miholjsko ljeto, kao i proteklih nekoliko godina, došlo nam je ponovo u drugoj sedmici oktobra. Narednih dana, barem do 17. oktobra, uz dominantno anticiklonalno polje, bit će stabilno, suho i toplo, uz dosta sunčanog vremena.



Ipak, neizostavni dio oktobarskih jutara jeste magla i niska naoblaka koja se očekuje duž riječnih tokova i kotlina, naročito uz Bosnu, Vrbas, Savu i Lašvu.





(Avaz)