Početak radova na izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save između BiH i Hrvatske, ozvaničen je danas u Bosanskoj Gradišci u prisustvu zvaničnika obje države i Evropske unije.

Evropska komesarka za transport Violeta Bulc je istakla da se danas ne slavi samo početak radova na izgradnji mosta, jer taj projekt ima mnogo veći značaj.



Naglasila je da mostovi povezuju ljude, te se njima prevazilaze prepreke koje nas dijele.



-Tome će služiti ovaj most. To je evropska prespektiva i želimo da BiH dalje brzo napreduje na svom putu ka Evropi – rekla je Bulc.



Naglasila je da je riječ o važnom projektu u okviru programa saradnje u području prometa i povezivanja, te da je cilj da se poboljšaju infrastrukturne veze na zapadnom Balkanu, kao i njegove veze sa EU.



-Bolja povezanost podstiče privredni razvoj, s njime dolaza nova radna mjesta, a na taj način se povećava konkuretnost zemlje. BiH ima velike koristi od našeg programa povezivanja i od 2014. godine odobreno je više od 215 miliona eura bespovratnih sredstava EU za gradnju 13 projekata - rekla je ona.



Kako je rečeno, most u Svilaju je prvi projekt u Programu povezivanja, sada se nastavlja s mostom u Gradišci, čime BiH dokazuje "da može".



-Ovdje računamo na jaku podršku susjedne Hrvatske da bi što prije napravili veliki korak naprijed – rekla je Bulc i podsjetila na prednosti koje ovaj projekt donosi građanima, privredi, regiji zapadnog Balkana te EU.



Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler je rekao da ovaj most znači novi savremeni granični prijelaz između BiH i Hrvatske.



-S ovim mostom otvorit će se nova radna mjesta, skratiti čekanja na granici te omogućiti cjelovito korištenje autoputa Banja Luka-Gradiška, olakšati kretanje više od pola miliona stanovništva i pospješiti regionalna trgovina robama i sulugama – rekao je Sattler.



Istakaoje da je EU tu da pomogne u pronalaženju kompromisnih rješenja.



-EU je do sada osigurala više od osam stotina miliona eura kroz grantove, tj. bespovratnih sredstava za infratsrukturne projekte za područje cijelog regiona, a zajendo s investicionim okvirom za zapadni Balkan taj iznos će premašiti milijardu eura – rekao je Sattler.



Više od jedne četvrtine tih sredstava, odnosno oko 200 miliona eura bespovratnih sredstava odlazi u BiH, što razbija kliše, kako je rekao, da je BiH na zadnjem mjestu.



Podsjetio je da domaće vlasti moraju provoditi reformske mjere za unapređenje povezivanja te bolje održavanje infrastrukture i pojednostavljenje u prelaženju granice.



Zamjenik ministra komunikacija i prometa u Vijeću ministara BiH Saša Dalipagić je rekao da je ovaj most veza između dvije susjedne i prijateljske države.



-Posebnu pažnju u ovom ministarstvu polažemo na regionalno povezivanje u oblasti prometa i infrastrukture, a jedan od takvih projekata je i međudržavni most kod Gradiške – rekao je Dalipagić i izrazio nadu da će most na trajan način riješiti problem prelaska ljudi i roba preko granice, posebno u Gradišci.



Ugovorena vrijednost radova za izgradnju mosta je 19,5 miliona eura, bez PDV-a, a Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Hrvatske ceste će finansirati izvođenje radova u jednakim omjerima, po 50 posto.



Rok za završetak radova je 30 mjeseci.



Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković je rekao da su mostovi oduvijek povezivali ljude te da se to danas i pokazuje.



Realizacija ovog zajedničkog projekta u prvoj fazi podrazumijeva izgradnju mosta preko rijeke Save, koji je dio planirane brze ceste od granice Mađarske preko Vitovitice i Okučana do granice s BiH, a ova dionica od granice s BiH nastavlja spojem na autocestu Gradiška-Banja Luka i tako spaja Koridor 661, čiji značaj, kako je naveo, nadilazi naše granice.



Taj koridor predstavlja transverzalnu vezu srednje Evrope i Jadranskog mora.



Saradnja između BiH i Hrvatske, kako je dodao, pokazuje se i kroz druge prometne projekte, poput zajedničkog projekta izgradnje mosta u Svilaju, čiji se završetak očekuje početkom naredne godine, a i u uspostavljenoj zračnoj liniji između Mostara i Zagreba, kao i mnogo drugih projekata koji su u planu.



-Izgradnja mosta kod Gradiške je jednako važna za Hrvatsku i BiH, koji će, osim što će spojiti dvije države, povezati stanovnike s obje strane Save – rekao je Butković u obraćanju danas u Gradišci prilikom zvaničnog obilježavanja početka radova na izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save između dvije države.



Premijer RS-a Radovan Višković je rekao da je danas veliki dan za Republiku Srpsku koja gotovo deceniju čeka izgradnju ovog mosta kojim otvara svoja vrata prema EU.



-Ovaj most, koji će povezivati dvije države, te i više od toga, omogučit će brži razvoj RS, a time i BiH. Jačanjem infrastrukture jedna regija i država može da računa na ekonomski razvoj – rekao je Višković.



Entitetska predsjednica Željka Cvijanović je navela da će ovaj projekt značiti mnogo za građane BiH i drugih zemlja koji će dolaziti na ovo područje, kao i privredu.



Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da se na izgradnju mosta čekalo 10 godina, bez odustajanja.



Most će, kaže, povezati BiH s Evropom.



–Ovo je poruka onima koji bi da odu, da mi ovdje gradimo perspektivu za sve – kazao je Dodik i ponovio opredjeljenje za EU, ali ne i za NATO.



Evropska unija sufinansira ovaj projekt sa 6,8 miliona eura bespovratnih sredstava, uz zajam Evropske investicijske banke i sredstava koja su osigurale Bosna i Hercegovina i Hrvatska.



Taj projekt je dio velike infrastrukturne investicije EU u iznosu od 38,4 miliona eura, koja uključuje i izgradnju graničnog prijelaza s Hrvatskom na dionici autoputa Banja Luka – Gradiška, kao i samu dionicu autoputa.



