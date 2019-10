Iako istraga u slučaju svirepog ubistva Lane Bijedić (19) do sada nije dala značajnije pomake, istražitelji su na osnovu snimaka videonadzora izuzetih s brojnih objekata u Mostaru, Čapljini i Ljubuškom ipak došli do saznanja da je ova nesretna djevojka autobusom napustila svoj rodni grad.

Kako smo saznali, Bijedić je na dan ubistva, u nedjelju, iz Mostara u Čapljinu otišla autobusom, koji s Autobuske stanice polazi u 11:15 sati.



Kako smo pisali, pregledom snimaka utvrđeno je da je sama viđena na Autobuskoj stanici u Čapljini.



Potom su je policijske kamere u Čapljini "snimile" kako sama pješači gradom, nakon čega je uočena preko nadzora jedne benzinske pumpe u tom gradu.



Sve ukazuje na to da je, praktično, prepješačila više od šest kilometara do kružnog toka kod mjesta Zvirovići, nedaleko od mjesta zločina, gdje je, prema iskazu jednog svjedoka, viđena.



Zanimljivo, osim poziva prijateljici, kojoj je, ustvari, rekla da se s njom ne može naći, umjesto, kako je to majci iznijela da će baš s njom na kafu, Bijedić nije uputila nijedan drugi poziv niti poruku.



Potvrđeno nam je također da je početkom godine napisala svojevrsni testament na engleskom jeziku i stoga misterija u vezi s njenim ubistvom postaje sve veća.



Lana će, kako saznajemo, biti kremirana u Beogradu sutra, 12. oktobra u 15 sati, u JKP "Pogrebne usluge" Beograd.



