Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da je dokument "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina" nastao kao rezultat jednogodišnje aktivnosti i konsultacija na političkom i stručno-tehničkom nivou te da predstavlja finalni sihronizirani materijal između dvije entitetske vlade.

Naime, Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru dala suglasnost na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.- 2022. godina i za potpisivanje ovog dokumenta ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.



Novalić je danas na pres-konferenciji kazao da usvajanjem strategije želi poslati poruku da su obje vlade opredijeljene ka socioekonomskim reformama, kako bi se ubrzao ekonomski rast i poboljšao životni standard građana BiH.



Dodao je da je dokument usaglašen i s mišljenjem Evropske komisije te predstavnicima međunarodne zajednice u BiH.



- Današnjim usvajanjem oba entiteta su pokazala da je reformski put prioritetan zadatak svih nivoa vlasti, što ne znači da ne treba pristupiti što skorijem formiranju Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH - poručio je Novalić te dodao da su pred njima tri godine pune izazova.



Naglasio je da značajne reforme na poljima zdravstva, restrukturiranja javnih preduzeća, unaprjeđenja poslovne klime imaju za cilj osigurati brži ekonomski rast te unaprijediti položaj svih građana, a posebno položaja mladih, jer odlaze iz BiH.



- Da budem jasan, ove se reforme moraju provoditi na svim nivoima vlasti i svi nosimo odgovornost za njihovu realizaciju - kazao je Novalić te dodao da će usvajanje Strategije pratiti i usvajanje akcionih planova kao što je to bilo i u reformskoj agendi, koji će taksativno pobrojati aktivnosti i njihove nosioce.



Savjetnik federalnog premijera Goran Mirašić istakao je da je dokument upotpunosti usklađen s programom ekonomskih reformi i ekonomskom politikom FBiH.



Pojasnio je da je dokument identificirao četiri ključna prioriteta. Prvi se, dodao je, odnosi na ubrzan i održiv ekonomski rast, povećanje konkurentnosti privrede i unaprjeđenje poslovnog ambijenta u kojem je opisana trenutna situacija i šta treba uraditi dalje.



- Jedna od osnovnih mjera je poresko rasterećenje rada. Jučer na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH to možda nije bilo uspješno, ali očekujemo da će se to desiti ubrzo - istakao je.



Mirašić je također naglasio da se u Strategiji govori i o ubrzanom ekonomskom rastu kroz putnu i energetsku infrastrukturu, jer su svi svjedoci da vanjski ekonomski faktori ne idu u prilog, obzirom da postoji usporavanje globalne privrede, a posebno Njemačke.



Drugi sektor, kazao je, odnosi se na depolitizaciju javnih preduzeća i povećanje učinkovitosti i efikasnosti javnih preduzeća te dodao da će većina mjera biti o unaprjeđenju korporativnog upravljanja, restrukturiranja svih nivoa, s osnovnim ciljem, a to je povećanje efikasnosti i profitabilnosti.



- Vlada FBiH je već pripremila uredbu koja će biti razmatrana na jednoj od narednih sjednica, a tiče se transparentnosti i nadzora rada - istakao je.



Mirašić je kazao da se treći segment odnosi na sveobuhvatnu reformu sektora zdravstvenog osiguranja, gdje se predviđa niz određenih mjera, među kojima je da se u saradnji sa Svjetskom bankom izvrši mapiranje i kompletna analiza svih dugovanja, kako bi se pristupilo donošenju uredbe za sprječavanje daljnjeg nagomilavanja dugova.



Četvrti ključni sektor, dodao je, odnosi se na pružanje prilika mladim, ženama i drugim ranjivim kategorijama u kontekstu posebnih kreditnih linija kako bi se maksimalno pospješila i stimulirala poduzetnička aktivnost tih kategorija.





