Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uručio je danas u Zvorniku ček od 2.100 KM porodici Ristanović, koja je vantjelesnom oplodnjom dobila trojke - tri sina.

Šeranić je rekao da mu je izuzetno zadovoljstvo da se druži sa trojkama ove porodice i da na neki način promoviše napore Vlade Republike Srpske i gradski vlasti Zvornika na sprovođenju mjera s ciljem povećanja nataliteta.



"Nadam se da će i druge lokalne zajednice slijediti primjer, u granicama svojih mogućnosti, da zajedno sa Republikom Srpskom pomognu da nas bude što više", rekao je Šeranić novinarima nakon posjete ovoj porodici.



Ističući da ove godine daruju četiri porodice koje imaju trojke, dvije u Zvorniku i po jednu u Milićima i Bratuncu, Šeranić je istakao da zvorničko-birčanska regija prednjači po broju rođenih trojki.



On je naveo da Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo, zajedno sa Javnim fondom za dječiju zaštitu, daruju trojke u Republici Srpskoj.



Porodicu Ristanović sa Šeranićem su posjetili direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske Nedeljko Jović i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.



Jović je rekao da Javni fond za dječiju zaštitu dugi niz godina, u saradnji sa resornim ministarstvom i Vladom Srpske, daje podršku u organizaciji Nedjelje djeteta.



"Ove godine u Republici Srpskoj imamo četiri porodice koje su dobile trojke, što je za razliku od prethodnih godina malo više, pa nas to posebno raduje", rekao je Jović.



On kaže da su u okviru Nedjelje djeteta izdvojena dodatna sredstva, uz redovna davanja koja Fond svakog mjeseca isplaćuje po osnovu prava iz Zakona o dječijoj zaštiti.



"Radićemo to i u narednom periodu s ciljem povećanja nataliteta u Republici Srpskoj", istakao je Jović.



Stevanović je napomenuo da Gradska uprava Zvornik stipendira đake i studente, te da je još prije 10 godina usvojila strategiju za mlade.



"Gradska uprava finansira i četvrtu oplodnju. Podstičemo i rađanje prvog, drugog, trećeg djeteta, pa i četvrog, petog i šestog. Takođe, pomažemo uređenje porodilišta i vrtića, gdje nemamo listu čekanja", rekao je Stevanović.



On je naglasio da je cilj Gradske uprave Zvornik da bude na usluzi najmlađim sugrađanima, od rođenja, odrastanja pa do stasanja za samostalni život.



Roditelji Bojana i Marko Ristanović zahvalni su za posjetu Šeranića, Jovića i Stevanovića, koji su im, osim čeka, uručili i druge poklone za djecu.





