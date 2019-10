Godina 2019. posebna je za pošte širom svijeta. U njoj su dva jubileja: 145 godina od nastanka Svjetskog poštanskog saveza koji je uspostavljen 1874. godine u Bernu gdje mu je i sjedište, dok je drugi jubilej 50 godina od kada se 9. oktobar slavi kao Svjetski dan pošte.

Foto: 24sata.info

Pošte širom svijeta raznim aktivnostima svake godine obilježavaju svoj dan.



Obilježavanje 9. oktobra, Svjetskog dana pošte, u “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo počelo je prijemom kod generalnog direktora, Mirsada Mujića na kojem su prisustvovali predsjednik Udruženja filatelista i numizmatičara Kantona Sarajevo, Kemal Taljanović i član Udruženja, Kenan Novalija. Generalni direktor BH Pošte uručio im je zahvalnice za uspješnu saradnju.



Svečanost je nastavljena u auli Glavne pošte Sarajevo gdje je otvorena jedna od najvećih filatelistički izložbi, a koja je posvećena 140. godišnjici poštanskih maraka u Bosni i Hercegovini. Takođe je promovisan i Katalog poštanskih maraka 1993-2018.



Posjetioci će imati priliku vidjeti poštanske marke neprocjenjive vrijednosti, a koje datiraju još iz austrougarskog perioda, kroz periode Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, II svjetskog rata, Federativne narodne Republike Jugoslavije, Socijalističko Federativne Republike Jugoslavije, ratnog i poratnog perioda od 1993. do 2002. godine, te perioda nakon razdvajanja tadašnjeg PTT-a na dva preduzeća, BH Telecom i BH Pošta, od 2002. do 2018. godine.



- Izložba "140 godina poštanskih maraka u BiH" ima poseban značaj ne samo za filateliste nego i za sve građane jer je na neki način objedinila historiju BiH i njenih naroda. Kolekcija je bogata i obuhvata sva razdoblja u posljenjih 140 godina, a bilo ih je puno sa velikim kulturološkim i svakim drugim promjenama – rekao je predsjednik Udruženja filatelista KS, Kemal Taljanović na svečanom otvaranju izložbe i zahvalio se filatelistima i BH Pošti na organizaciji i podršci.



U periodu od osamostaljenja od 15.04.2002. do 31.12.2018. godine BH Pošta je priredila i odštampala preko 700 izdanja poštanskih maraka sa različitim motivima. Sva izdanja poštanskih maraka koja su nastala u periodu od 1993. do 2018. godine objavljena su u Katalogu koji je danas takođe promovisan u sklopu filatelističke izložbe u Glavnoj sarajevskog pošti.



BH Pošta poziva škole, udruženja, institucije i sve zainteresovane da posjete Glavnu poštu Sarajevo i uvjere se u raskoš izložbe na kojoj je kroz poštanske marke moguće vidjeti i historiju cijele Bosne i Hercegovine.



Izložba “140 godina poštanskih maraka u BiH” u auli Glavne pošte u Sarajevu biće postavljena do 31. oktobra.





(24sata.info)