Nakon dugotrajne rasprave održane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH povodom Informacije zastupničkog kluba DF-GS o stanju na regionalnoj sanitarnoj deponiji Uborak kod Mostara, nije bilo konkretnih zaključaka ove tačke dnevnog reda osim da je informacija primljena k znanju.

Kako je konstatirao predsjedavajući Doma Mirsad Zaimović, zastupnici su zahvaljujući uvrštavanju same teme na dnevni red, saznali mnogo stvari o konkretnom problemu, a šefovi zastupničkih klubova stranaka, s kojima se on po okončanju rasprave konsultirao o mogućim zaključcima, bili su saglasni da se tačka završi konstatacijom o 'primanju k znanju' informacije.



Informaciju o stanju na deponiji, zastupnici DF-GS-a su radili zajedno s kolegama iz Naše stranke i Socijaldemokratske partije BiH iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.



Predstavničkom domu je prezentirao zastupnik Ahmed Džubur, rekavši da je deponija Uborak na lokaciji Bijelog Polja kod Mostara izuzetno opasna po ljudsko zdravlje, da se kolokvijalno može nazvati „mostarskom deponijom smrti“ jer je tu godinama kamionima dovoženo „sve i svašta“, od medicinskog i animalnog otpada, do mulja s prečistača kanalizacionih voda koji sadrži kancerogenu materiju, a ona potom završi u Neretvi.



Dovožen je otpad s područja pet hercegovačkih gradova na kojem živi oko 200.000 stanovnika, naveo je Džubur.



On tvrdi da je pomoćnik direktora u Zavodu za agropedologiju FBiH Ejub Trako ranije naveo da u mulju sa prečistača kanalizacionih voda, koji se dovozi na deponiju, ima visokotoksičnih tvari kao što je izuzetno opasni piralen, što u današnjem obraćanju parlamentarcima, nije potvrdio direktor ovog zavoda Esad Bukalo.



Džubur napominje da je nedaleko od Uborka, u bjelopoljskoj kotlini, mnogo hektara zemljišta pokriveno vinogradima, kao i da su u blizini voćnjaci i povrtnjaci lokalnog stanovništva.



Tvrdi također da je Federalno ministarstvo okoliša zatražilo analizu mulja od laboratorije u Zagrebu koja nije imala odgovarajuću akreditaciju za tu vrstu analize.



Resorna federalna ministrica Edita Đapo kazala je, pak, da navedena zagrebačka laboratorija ima akreditaciju, što je potvrdila akeditacijska agencija iz Hrvatske. Analiza te laboratorije je pokazala da u ispitanom materijalu s Uborka nema piralena niti drugih opasnih tvari iznad dozvoljenih granica.



Direktor preduzeća „Deponija“ d.o.o Abdurahman Bećirović ustvrdio je, pak, da se na ovu deponiju ne dovoze animalni niti medicinski otpad, već samo komunalni.



Po okončanju ove tačke dnevnog reda, završen je i današnji rad Predstavničkog doma.



(FENA)