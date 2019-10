Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je u intervjuu za agenciju Tanjug kako je reis Husein ef. Kavazovićodigrao ključnu ulogu u smirivanju situacije kada je 2015. godine u Potočarima došlo do napada na Aleksandra Vučića.

Foto: 24sata.info

Na pitanje da li Sarajevo šalje lošu poruku Srbiji budući da još niko nije odgovarao za napad na predsjednika Aleksandra Vučića u Potočarima 2015. godine, Komšić je odgovorio da je tada bio u Potočarima kada se desio incident i da ima svoje viđenje tog događaja, odnosno da smatra da napad nije bio organizovan.

Komšić je istakao da nema informacije nadležnih sigurnosnih agencija da je riječ o organizovanom i planiranom napadu na predsjednika Srbije Vučića i da samo onaj ko je bio u Srebrenici i Potočarima može da shvati "svu težinu", "kakva je to rana na duši" ne samo pojedinca već i cijelog naroda i kakav je osjećaj nepravde "koji te ljude žulja".

"Bila je zaista teška situacija, ja sam se uplašio da će se desiti loše stvari, i moram reći da je sadašnji reis koji je i tada bio reis, zapravo pokazao kako se te stvari rješavaju. Njegov poziv, to je bila gotovo naredba, da se vjernici okrenu molitvi, je to sve zaustavila, a to je, po mom mišljenju, bilo vrlo teško", kazao je Komšić.

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo 11.jula 2015.godine ...

(24sata.info)