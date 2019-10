Zavisno društvo Rudnici mrkog uglja Zenica, kako je nakon sastanka sa sindikalnim predstavnicima najavio v.d. direktora tog preduzeća Edin Pašić, zbog nove obustave rada i jutrošnjeg zatvaranja rudara u jamu pogona „Stranjani“, preuzet će trajnije mjere, usmjerene na potpunu obustavu radova u tom pogonu.

Foto: Fena

-Do jučer smo, kao nova uprava, provodli urgentne, odnosno privremene mjere. Međutim, zbog ove, vanredne situacije, prinuđeni smo da provodimo trajnije mjere, koje su usmjerene na proces potpune i trajne obustave radova.



Ono što je najvažnije, niko od rudara neće ostati bez posla. Rudari pogona „Stranjani“ bit će raspoređeni na preostala dva pogona, „Raspotočje“ i „Stara jama“, tamo gdje će proizvoditi i gdje će moći sebi zaraditi plaću - rekao je Pašić.



U pogonu "Stranjani",kako je dodao, to nije moguće i napominje da je preraspodjela zakonita mjera, koja će doprinjeti stabilizaciji poslovanja. On je dodao kako je nova odluka proistekla iz stava struke, a ne kao naredba iz JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, u sklopu koje posluju i zenički rudnici.



-Struka je pokazala da u proteklih devet godina pogon „Stranjani“ posluje sa gubitcma, koji se na godišnjem nivou kreću od dva do tri miliona KM- kazao je Pašić i dodao da je taj pogon prošle godine ostvario gubitak od 5.074.000 KM.



Pašić ističe da već imaju radnike koji žele da budu preraspoređeni u druge pogone.



-Danas su četiri radnika zaključili ugovore o radu da rade u pogonu „Stara jama“. Od sutra se trebaju javiti na posao - ističe Pašić, koji upozorava kako su rudari koji su ušli u jamu „Stranjani“ te je ne žele napustiti, to uradili na svoju odgovornost.



-Mi smo iscrpili sve mogućnosti, ali radnici su odlučili da idu u jamu i da se zatvore. Nadam se da su svjesni i da su spremni preuzeti odgovornost. Stav Sindikata, koji su prezentirali i na ovom sastanku, je da se ne mješaju u poslove uprave, samo da se ne dira u zagarantovana prava radnika- ističe Pašić.



(FENA)