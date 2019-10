U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Foto: Arhiv

Po kotlinama Bosne u jutarnjim satima bit će s maglom. U Hercegovini tokom poslijepodneva doći će do postepnog porasta naoblake, što krajem dana ili u večernjim satima lokalno može usloviti slabu kišu.



Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, u Hercegovini i Krajini od 9 do 14, a dnevna od 19 do 25 stepeni.



U Sarajevu sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 22 stepena.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Ivan-sedlo, Sokolac 13, Bihać, Bugojno, Prijedor, Sanski Most 15, Brčko, Gradačac, Jajce, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 16, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik 17, Drvar, Zenica 19, Neum, Široki Brijeg 20, Grude, Mostar, Stolac i Trebinje 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)