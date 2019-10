Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto smatra da je dugoročno rješenje problema odlaganja otpada u Kantonu Sarajevo izgradnja spalionice, koja bi koštala oko 240 miliona KM, a bila bi, prema prijedlogu izgrađena na Butilama.

On je na hitnoj sjednici Skupštine KS zastupnicima obrazložio da iako je to skupa tehnologija za investiranje, više od 240 miliona KM, ali bi bila isplativa jer bi se spaljivanjem otpada proizvodila električna energija i drugi vidovi energije, a koja bi bila dovoljan poticaj privatnim partnerima da uđu u tu investiciju.



- Izgradnja spalionica postala je praksa u razvijenim državama, gradovima i to bi trajno riješilo problem i u Sarajevu - rekao je Forto i dodao da deponija Smiljevići ili bilo koja druga lokacija u BiH nikad neće zadovoljiti sve potrebe ako bi se sav otpad odlagao kao što se to danas čini.



Izrazio je uvjerenje da bi se njenom izgradnjom stvorili uslovi za zatvaranje i konzerviranje deponije u Smiljevićima i oko te ideje vode se stručne rasprave.



Krajem septembra bila je upriličena i prezentacija studije koju je uradila SERDA.



Prilično smo hrabro krenuli u javnu raspravu, rekao je Forto, te najavio da će uskoro u Skenderiji biti upriličena prezentacija na kojoj će biti pozvani svi eksperti iz te oblasti.



- Mi ćemo kroz struku i javnost vidjeti šta je najbolje za KS. U narednim mjesecima, ako se odlučimo da idemo u ovom pravcu, mi bi 2020. godine budžetirali konsultante koji bi nam pripremili projekt istakao je on.



Kada se svi dogovorimo i napravimo projekt, dodao je, onda će početi razgovori o investiranju, finansijama, a tek tada će projekt biti ponuđen svim investitorima.





