Rudari prve smjene pogona "Stranjani" Združenog društva Rudnici mrkog uglja Zenica ni danas nisu sišli u jame - kazao je Feni vršilac dužnosti direktora zeničkih rudnika Edin Pašić.

Foto: Fena

Ističe kako su, nakon što prva smjena nije radila, rudari druge smjene sišli u jamu i "nešto radili".



- Pratit ćemo situaciju, šta će se gore dešavati, ali za sada nisu sišli u jamu. Tako su mi javili. Da li će kasnije sići, vidjet ćemo - kaže Pašić.



On napominje kako preraspodjela radnika iz tog pogona u druga dva pogona, "Raspotočje" i "Stara jama", nije planirana da se izvede odmah, nego po završetku posla na iskopnom polju u kojem sada kopaju.



- Oni na tom iskopnom polju imaju posla do 24. oktobra, nakon čega bi već sutradan bili "prebačeni" u druga dva pogona, kako bi se u njima nesmetano odvijao radni proces - ističe Pašić.



Podsjetimo, nakon sastanka u pogonu "Stranjani", na kojom je rudarima tog pogona prezentiran Plan kraktoročnih mjera na sanaciji poslovanja te smanjenju troškova u ZDK RMU Zenica, rudari tog pogona izrazili su strahovanje da će doći do zatvaranja njihove jame.



Sudbina pogona "Stranjani", kaže Pašić, bit će poznata po završetku izrade konačnog plana sanacije za zeničke rudnike, koju, po odluci Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, u sklopu kojeg radi i ZDK RMU Zenica, nova Uprava ima obavezu sačiniti u roku od dva mjeseca.



(FENA)