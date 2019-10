Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić danas je govorio na tribinama „Knjigom protiv zla i zaborava“ koje su održane u Minhenu.

Foto: 24sata.info

Salkić je posjetio džemat „Hidaje“, gdje je zajedno sa prof. dr. emeritusom Enverom Imamovićem, razgovarao sa učenicima koji pohađaju mektebsku nastavu, a istog dana je održana i tribina u džematu „Ikre“.



Govoreći na tribinama, kazao je da su svi građani obavezni biti aktivni dio njegovanja kulture sjećanja na zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, te konstantno čitati i posebno djeci prenositi historijske činjenice, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



-Kultura sjećanja na zločine koji su počinjeni nad nama, treba da nam pomogne da našu zemlju branimo u budućnosti. Bošnjaci i Bosna i Hercegovina nikada i nikoga nisu napadali. Uvijek su nas drugi napadali. Kada god smo zaboravili našu tragičnu prošlost, uvijek nam se zlo ponavljalo.



Gdje god da se danas nalaze naši borci, ratni vojni invalidi i članovi šehidskih porodica, imamo privilegiju da hodamo čistog obraza širom svijeta. To nam je obezbijedilo naše mudro vojno i političko rukovodstvo, koje je još u ratu sankcionisalo sve one koji su počinili nedjela.



Naše komšije sa istoka i sa zapada su tokom devedesetih godina ukaljali svoj obraz. Srbija je osuđena jer nije spriječila genocid i kaznila počinioce, a kompletno vojno i političko rukovodstvo bosanskih Srba je osuđeno za genocid, teške zločine, terorisanje i udruženi zločinački poduhvat. Čelnici tzv. Herceg-Bosne su osuđeni za udruženi zločinački poduhvat, a utvrđeno je da je Hrvatska učestvovala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Srbija i Hrvatska su potpisale Dejtonski sporazum kao učesnici agresije na našu zemlju, a ne kao nekakav garant Dejtonskog sporazuma, kako to oni žele da predstave – kazao je Salkić.



Zbog svega, pozvao je da se ne povlače pred najezdom laži i podvala.



-Ako se počnemo povlačili, naravno da će laž pobijediti. Tražimo načina da propagiramo istinu, jer istina i pravda su na našoj strani. Zaborav je zločin i najveća opasnost za naš narod i našu zemlju.



Zbog svega što se desilo našem narodu i našoj domovini, naša obaveza je da danas što više radimo na povezivanju. Bosna i Hercegovina je kolijevka svih Bošnjaka u svijetu, i svi mi, bez obzira gdje živjeli, moramo se okretati svojoj domovini.



U Njemačkoj živi preko 200.000 Bošnjaka. Bošnjaci u ovoj zemlji imaju kapacitet da promijene stanje u Bosni i Hercegovini. Stanje se neće promijeniti ako samo konstatujemo stanje. Vi morate pokazati aktivizam. Morate tražiti da kroz demokratske procese birate bolje, čestitije, vrednije i aktivnije ljude. Birajte one koji imaju ugled u narodu. Pozovite svoje prijatelje da učestvuju u demokratskim procesima. Sve možete promijeniti, ali se moraju poduzeti koraci - poručio je, između ostalog, Salkić.



Na tribinama u Minhenu je promovisana knjiga „Hrvatska republika Herceg-Bosna, agresija i zločin“, autora Mesuda Here i Fuada Kovača.





(FENA)