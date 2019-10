U poslijepodnevnim satima, u bazi Butmir u Sarajevu održana je svečanost povodom otvaranja vježbe "Brzi odgovor".

Vježba "Brzi odgovor" je godišnja provjera osposobljenosti EUFOR-a da izvrši brzo pojačavanje snaga u BiH, s dijelom svojih rezervnih snaga koje se u visokoj pripravnosti nalaze u zemljama partnerima. To je velika vježba kojom se demonstrira odlučnost i posvećenost EU Bosni i Hercegovini. Vježba se provodi u saradnji s vlastima BiH, Oružanim snagama BiH i agencijama za provođenje zakona, a bit će održana na lokacijama širom BiH od 7. do 11. oktobra.



Tokom ceremonije otvaranja vježbe komandant EUFOR-a, generalmajor Rajnhard Trišak (Reinhard Trischak) obratio se medijima i drugim gostima te pojednostavio tok vježbe.



- EUFOR odrzava ograničenu vojnu nazočnost u BiH, ali ima sposobnost da brzo poveća svoje brojno stanje i snagu i reagira na svaku prijetnju sigurnom i stabilnom ozračju. Vježbama "Brzi odgovor" provjeravaju se mehanizmi za brzo aktiviranje naših pričuvnih snaga i njihovu integraciju sa snagama koje su raspoređene na području operacija. Činjenica da su ovdje postrojeni pripadnici naših pričuvnih snaga iz Ujedinjenog Kraljevstva i Austrije pokazuje da to fukncionira - kazao je Trishak.



General je još pohvalio izvrsne odnose EUFOR-a sa Oružanim snagama BiH, organima za privedbu zakona u BiH i nadležnim ministarstvima, zahvalivši vlastima na razini države i RS i FBiH na saradnji sa euforom tijekom procesa planiranja.



Pripadnici EUFOR-ovih pričuvnih snaga koji su došli iz Austrije, Bugarske, Mađarske, Rumunije i UK i KFOR-a, postrojili su se uz svoje kolege iz EUFOR-ove Višenacionalne bojne prije nego sto će krenuti na lokacije na kojima će od 7. do 11. oktobra odrzati vježba u cijeloj BiH.



Ceremoniji su prisustvovali članovi državnih organizacija i ambasada u BiH.





