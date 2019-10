Ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara, koji je danas bio uvodničar na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99", kazao je da u Bosni i Hercegovini ima dovoljno patriotskih i probosanskih snaga koje će sigurno dati odgovor na sva pitanja koja se tiču sigurnosti zemlje i vanjskog uticaja.

Foto: Fena

Čampara je kazao da od političkih odnosa unutar BiH, pa i vanjskih uticaja, zavisi sam faktor stabilnosti u BiH.



-Mislim da godinu dana otprilike živimo to neko vrijeme gdje se pokušava mimo vladavine zakona i vladavine prava raditi na uspostavi vlasti, a zanemarivati ono što je BiH dužna raditi u svojoj budućnosti, odnosno na šta se obavezala i kroz odluke Predsjedništva BiH i donesene zakone, kao što je naprimjer Zakon o odbrani, pa sada imamo zastoj kod članstva BiH u euroatlanskim integracijama, prije svega NATO integracije, tako da možemo govoriti da su to određeni problemi koji sigurno BiH ne vode u pravom smjeru, nego u put jedne stagnacije - rekao je Čampara.



Što se tiče borbe protiv kriminala i korupcije, Čampara je ocijenio da je tu poprilično stabilno stanje kada su u pitanju policijske agencije koje se bore protiv toga. Međutim, politički odnosi u BiH, vanjskopolitički efekti i miješanje susjeda u unutrašnje stvari BiH, kako je kazao, nisu dobar pokazatelj.



- Mislim da ima dovoljno patrioskih i probosanskih snaga koje će sigurno dati odgovor na sva ova pitanja u budućnosti i da oni koji misle da mogu raditi na takav način, da neće uspjeti, jer nisu uspjeli ni u periodu do '92 do '95. Međunarodna zajednica i međunarodni faktor su dosta uložili ovdje u BiH i sigurno su garant mira i sigurnosti. Nadam se da će u budućem periodu razum prevladati i da ćemo putem nekih kompromisa, ali se zna gdje je crvena linija, sigurno krenuti ka euroatlanskim integracijama - dodao je Čampara.



Podsjetio je da BiH ima strategiju vanjske politike koja je određena do 2023. godine, gdje su tačno navedene sve one mjere koje BiH treba da ispuni, a otprike to se kreće na način da bi BiH trebala pratiti vanjsku politiku EU i SAD.



- Naš osnovni vanjskopolitički cilj upravo su euroatlanske integracije, odnosno pristupanje EU i NATO-u. Mislim da se moramo držati tih standarda zapadne civilizacije. Naravno možemo imati prijatelje na istoku i na zapadu, ali ovo su glavni vanjskopolitički ciljevi BiH i oni su najbolji put za građane BiH - kazao je Čampara.



Naveo je da treba postojati balans snaga u BiH i regionu, kao i to da se policijske agencije trebaju takmičiti u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.



(FENA)