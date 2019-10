Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (RS) Nedeljko Čubrilović je ocijenio da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa smrtnom kaznom očekivana, jer je svima jasno da član 11. stav 2. Ustava tog bh.entiteta nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Foto: 24sata.info

Čubrilović tvrdi da ponašanje bošnjačkih delegata, kako je naveo u pisanoj izjavi, predstavlja “čistu političku hipokriziju”.

-U pogledu same materije ovdje ništa nije sporno. Narodna skupština RS-a je još 2007. godine pokrenula proceduru usvajanja amandmana kojima bi se izbrisao iz Ustava osporeni član - istakao je Čubrilović povodom odluke Ustavnog suda BiH kojom je ukinuta smrtna kazna u RS.

Dodao je i da smrtna kazna u RS od njenog nastanka nije nikome izrečena, tako da je u tom pogledu praksa jasna.

-Međutim, zbog ponašanja Kluba Bošnjaka, koji su glasali protiv amandamana na Ustav u Vijeću naroda, ovo usklađivanje faktičkog i normativnog je sve do sad onemogućeno. U tom pogledu, obraćanje Bošnjaka Ustavnom sudu BiH nije ništa do čista politička hipokrizija – ustvrdio je on.

Ocijenio je da ovakvo postupanje Kluba Bošnjaka pokazuje samo da je Vijeće naroda “postalo prepreka na putu ostvarenja načela zakonitosti i ustavnosti u RS”.

( FENA)