U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u Bosni, uz nešto više oblaka i sa slabom kišom. Do kraja dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

ilustracija / 24sata.info

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 14 i 20, na jugu BiH do 23 stupnja.

U nedjelju će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Krajem dana doći će do postupnog povećanja oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu BiH do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje od 19 do 23 stupnja.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu BiH i do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu BiH od 17 do 23 stupnja.

U utorak će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu BiH i do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu BiH od 17 do 23 stupnja, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

( FENA)