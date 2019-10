Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine (SDS) Dragan Mektić je demantovao da je vršio bilo kakav pritisak i navodno ultimativno tražio od direktora Granične policije BiH Zorana Galića da policija Federacije BiH, zajedno s Graničnom policijom BiH, na teritoriji RS kontroliše istočnu granicu BIH, sa Srbijom.

Mektić je za agenciju Beta kazao da je potpuno neistinita vijest banjalučke Alternatvne televizije (ATV) da je on, zajedno s predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem (SDA) i ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH (SDS) Mirkom Šarovićem, "ultimativno tražio" od direktora Galića da pripadnici Federalne policije budu na granici BiH sa Srbijom, na teritoriji RS.



"Nikakvog sastanka o tome nije bilo juče u Sarajevu, kako je to objavila ATV. Ja juče uopšte nisam bio u Sarajevu", kazao je Mektić.



Dodao je da je kontaktirao Šarovića koji mu je potvrdio da nikakvog sastanka o tome nije bilo, i da je pozvao direktora GP BiH Zorana Galića, da provjeri informacije o tome.



"Pozvao sam Galića koji je demantovao da je bio takav sastanak. Pitao sam ga da li je bilo ikakvih pritisaka, kako navodi ATV, i on mi je rekao da nikakvih pritisaka nije bilo", istakao je Mektić.



ATV je danas objavila da je na sastanku na kojem su navodno bili predstavnici Agencija za sprovođenje zakona na nivou BiH, kao i Zvizdić, Šarović i Mektić, "vršen žestok pritisak na Galića da počne primena Pravilnika koji je lično donio Mektić, a koji predviđa upućivanje predstavnika drugih policijskih agencija u BiH u odbranu istočne granice BiH, kao ispomoć Graničnoj policiji BiH".



ATV tvrdi da su na sastanku razgovarali i o prisustvu pripadnika Žandarmerije RS u zajedničkim patrolama sa GP BiH u kontroli granice sa Srbijom.



Najavljujući tužbu protiv ATV za klevetu, Mektić je ocijenio da se radi "o lažnoj vijesti, konstruisanoj kako bi se diskreditovali on i Šarović i predstavili kao izdajnici RS".



"Cilj je da se Šarović i ja diskreditujemo, jer nisu uspeli da nas isteraju iz Savjeta ministara BiH. Mi nemamo ništa protiv da SDA, SNSD i HDZ BiH formiraju novi Savjet ministara, ali do tada mi ostajemo u toj instituciji", istakao je Mektić.



Po njegovim riječima, kada bi srpski ministri u aktuelnom Savjetu ministara napustili te pozicije, njihove funkcije obavljali bi pomoćnici iz hrvatskog naroda. Mektić je demantovao i tvrdnje ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača da postoji "pravilnik koji je donio sam Mektić, da se policija Federacije BiH dovede na na granicu prema Srbiji".



"Lukač bi trebalo da zna da se takve stvari uređuju sporazumom, a ne pravilnikom, jer je pravilnik normativni akt, a ne sporazumni dogovor", kazao je Mektić.



Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović takođe je dematovao da je učestvovao na bilo kakvom sastanku o policiji i kontroli granice, kao i o stacioniranju Žandarmerije RS na granicu sa Srbijom. Šarović je pozvao da se zaustavi, kako je navedeno u saopštenju, "organizovano širenja lažnih vesti i političkih dezinformacija, koje obmanjuju javnost i koriste samo pojedincima, kao što je ta vest ATV-a".



Direktor GP BiH Zoran Galić nije se javio na pozive agencije Beta niti je odgovorio na upućena pitanja.





