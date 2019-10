Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 8.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Ivan Sedlo 4, Bugojno 5, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 6, Doboj i Prijedor 7, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Grude i Zvornik 8, Široki Brijeg 9, Trebinje 10, Mostar 12, Neum 13 stepeni.



Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 936 milibara, za 6 milibara je niži od normalnog i sporo opada.



Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u Bosni, uz nešto više oblaka i sa slabom kišom. Do kraja dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.



Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa mjestimično slabom kišom. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, saopćava Federalni hidrometeorološki zavod BiH.





(FENA)