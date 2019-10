Veoma je razočaravajuće koliko vremena je potrošeno u traženju konsenzusa za uspostavljenje vlasti u Bosni i Hercegovini, kazao je danas u intervju za novinske agencije FENA i SRNA ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson.

Foto: FENA

- Sat otkucava, mjeseci prolaze, a reforme koje bi pružile nadu Bosancima i Hercegovcima su na čekanju zbog čega se oni sve više odlučuju za odlazak iz BiH u zemlje Evropske unije i članice Sjevernoatlantskog saveza (NATO). Oni zapravo za vladavinu prava glasaju "stopalima" - istaknuo je.



Stoga je ocijenio da je veoma važno krenuti s radom i početi s provođenjem teških reformi o čemu je Evropska unija bila veoma jasna šta i kako se treba uraditi. Taj put, dodaje, nije lagan i zahtijevat će kompromise, ali SAD će ostati dosljedan partner koji će pružati pomoć da se to realizira.



- Želimo vidjeti brzo formiranje novog saziva Vijeća ministara, želimo vidjeti parlament koji funkcionira i redovno zasjeda te formiranje federalnih vlasti i kantona kako bi se svi posvetili provođenju reformi. Potrebno je preuzeti korake koji vode naprijed, a ne nazad - podvukao je Nelson.



Posebno je naglasio da ovakva kašnjenje u fomriranju vlasti ne odgovaraju međunarodnoj zajednici, ali ono što žele podržati i vidjeti je konsenzus među liderima, jer dok političari vode razgovore o formiranju koalicija ne smije se zaboraviti na potrebu za normalnim funkcioniranjem institucija.



Trenutno nedostaje, kaže Nelson, jasne političke volje da se krene naprijed jer stagnacija nije dobra.



Govoreći općenito o odnosu između dvije zemlje, napomenuo je da na njega gleda kao na stabilan i dosljedan, dodajući da će podrška prema BiH, kao zemlji s dva entiteta i tri konstitutivna naroda i Ostalih, ostati dosljedna, a takav odnos ima potporu cijele američke administracije.



Imajući u vidu činjenicu da je nedavno za specijalnog predstavnika za zapadni Balkan imenovan Matthew Palmer, Nelson smatra da je to jasna potvrda stabilnosti tog odnosa i posvećenosti Washingtona.



- Bosna i Hercegovina ima jakog partnera u SAD-u. Investirali smo gotovo dvije milijarde američkih dolara u obnovu zemlje nakon rata devedesetih godina prošlog stoljeća i nastavljamo pružati jaku bilateralnu podršku da pomognemo progresu zemlje - stav je Nelsona.



Prokomentirao je činjenicu da se susreo s predsjedavajućim i članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem, ali ne i s članom Predsjedništva Miloradom Dodikom, kazavši da je uvijek spreman susresti se s članovima državnog predsjedništva i razgovarati kako SAD može pomoći BiH da napreduje.



Međutim, Nelson je podsjetio da je Dodik trenutno pod sankcijama SAD-a zbog postupaka koji su narušavali Dejtonski mirovni sporazum, a to je Washington shvatio veoma ozbiljno. Zato je izrazio nadu da će u budućnosti partnerstvo biti pozitivno i fokusirano na progres BiH.



Američki ambasador osvrnuo se u intervjuu za agencije na uticaj drugih država na područje zapadnog Balkana poput Kine i Rusije, napominjući da SAD pomno prati uticaj Rusije jer su vidjeli da su njihovi potezi na ovom prostoru destabilizirajući, a kada je u pitanju Kina kazao je da ta zemlja ulazeći u partnerstva s drugim zemljama vrlo često partnere ostavlja u dugovima.



- Vladavina prava i unapređenje vladavine prava je naš najveći prioritet kako bi poslovni subjekti iz SAD-a imali podjednake šanse za uspjeh na tržištu. U SAD-u su propisane stroge kazne za poslovne subjekte koji su uključeni u bilo kakve koruptivne radnje i sto to želimo vidjeti ovdje - dodao je Nelson.



Izrazio je nadu da će se vlasti u BiH fokusirati i postići bolje rezultate u smislu reformi u oblasti vladavine prava i smanjenja korupcije.



Nelson je također kazao da su Sjedinjene Američke Države opterećene negativnom retorikom koja je ovdje često prisutna gdje se jedna strana vidi kao suprotstavljena te smatra da je važno da se razmišlja o budućnosti u kojoj će SAD biti snažan i povjerljiv partner i saveznik za sve građane BiH.



Posebno je naglasio da glasači imaju veliku ulogu jer je njihov glas dragocjen zbog čega je važno da oni glasaju za opciju koja donosi rezultate za cijelu zemlju.



Osvrnuo se na neke od izjava predsjednika SAD-a Donalda Trumpa koje, kaže, mogu biti primijenjene u BiH, izdvojivši onu koja se tiče opredijeljenosti za mir te je Nelson pojasnio da je NATO važan za SAD jer je taj savez protivnike i neprijatelje pretvorio u saveznike i omogućio zajedničku sigurnost i povjerenje.



- Trump je također govorio o tome da se lideri suočavaju sa izazovom da li odabrati sukobe ili mir, kazavši da je potreban jak lider koji će odabrati mir - dodao je Nelson.



Na kraju intervjua ambasador SAD-a u BiH podvukao je da je jačanje privrednog rasta u BiH jedan od ključnih prioriteta SAD-a jer to omogućava stabilnost i sigurnost za sve građane.



Podsjetio je da SAD izdvaja finansijska sredstva za unapređenje sistema obrazovanja kako bi mladi naraštaji bili pripremljeni za poslove 21. vijeka te je njihov fokus na obrazovanju građanskog aktivizma i obrazovanje u oblasti prirodnih nauka, tehnologije, matematike i inženjeringa.



Investiraju u sektore koji imaju naročito pozitivan potencijal za rast poput turizma, poljoprivrede i drvne industrije, te su pozivali privrednike da se ujedine i zajednički traže reforme koje će im pomoći da lakše i bolje posluju.



Kako je zaključio, ulažu se napori i u jedinstven resurs koji BiH ima, a to je dijaspora koja broji oko dva miliona ljudi koji su uspješni poslovni ljudi te SAD zagovara da se oni vrate u BiH otvore firme i kreiraju nova radna mjesta.







(FENA)