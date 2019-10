Dramatično je danas bilo u Sarajevu, gdje je preko sedam sati trajao sastanak o plinu u sjedištu Vlade FBiH.

Foto: FENA

BH-Gas i Gas promet su ipak potpisali Ugovor o transportu plina Federacije Bosne i Hercegovine, čime su stvoreni uslovi da se odblokira gasovod prema Sarajevu.



Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je nakon maratonskog sastanka da je ugovor između BH-Gasa i "Gas prometa" potpisan i da ništa više nije sporno.



- Plin je odmah pušten u sistem, tako da sigurno FBiH neće ostati bez plina. Zahvaljujem se ministru Petru Đokiću, koji je, iako u Moskvi, telefonski pomogao da se problem riješi. Također, Evropskoj komisiji, koja nam je pomogla da dođemo do dogovora, te premijeru FBiH Fadilu Novaliću, koji je bio naša cjelodvnevna podrška - kazao je Džindić.



Upitan da prokomentariše ko je odgovoran što se uopšte došlo do ove situacije, direktor BH-Gasa Jasmin Salkić je kazao da je traženo najbolje rješenje za donošenje zakona u BiH.



- Željeli smo da uvažimo principe RS, FBiH i to je jedini razlog kako tehnički to postaviti. Pronašli smo neka rješenja i u tome nam je asistirala Evropska komisija - kazao je Salkić.



Milomir Draganić, direktor "Gas prometa" iz Zvornika je kazao da je sinoćnji dogovor rezultat kompromisa.



- Ovo je rezultat kompromisa. Prije svega rezultat zakonodavstva. Republika Srpska je regulirala svoje oblasti , gdje imamo zakon o gasu, regulatore i tarife. Imamo odvojenu djelatnost u privrednim subjektima, otvoreno tržište. Nažalost, u FBiH to nemamo, u FBiH imamo uredbe. Onda kada kompanije iz FBiH rade, koje se drže uredbe, a mi zakona, koji imamo, i logično da u takvom jednom stanju dođemo u jedno isto pitanje, koje se gleda iz različitih aspekata. Tada moramo praviti kompromis da dođemo do pravog rješenja - kazao je Draganić.



Učesnici sastanka nisu se mogli dogovoriti oko transporta plina jer su iz Gas-prometa željeli potpisati ugovor o transportu gasa kao ugovor između dvije države, a ne dva entiteta, što je za FBiH neprihvatljivo.



Dramatičan dan počeo je sastankom na kojeg su stigli federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, direktor "BH-Gasa" Jasmin Salkić i pomoćnik ministra energetike Republike Srpske Milenko Todorović te direktor “Gas prometa” Milomir Draganić. Kasnije su se pregovorima pridružili predstavnici delegacije Evropske komisije i premijer FBiH Fadil Novalić, a nešto ranije ministar Džindić je razgovarao i sa ruskim ambasaorom u BiH Petrom Ivancovim.



(24sata.info)