Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović danas je u Zenici članovima izbornog tijela sa područja Muftijstva zeničkog, kojeg čine glavni imami, predsjednici medžlisa, sabornici i direktori obrazovnih institucija, predstavio svoj izborni program na predstojećim izborima za reisu-l-ulemu.

Foto: 24sata.info

Muftija zenički hafiz Mevludin ef. Dizdarević, u ime domaćina, ovom prilikom poselamio je prisutne i podsjetio na kur’ansku obavezu da se odgovorne funkcije daju onima koji su ih dostojni.



“Izbori se organiziraju sa ambicijom da vođstvo predamo onome ko će najvjerodostojnije i najkvalitetnije Islamsku zajednicu i Bošnjake u cjelini voditi u narednih sedam godina”, kazao je muftija Dizdarević.



Podsjećajući na historijat i način izbora, reisu-l-ulema Kavazović je analizirao neke od realiziranih aktivnosti u dosadašnjem mandatu.



“Usaglasili smo statute dijelova Islamske zajednice u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Bili smo u situaciji da je disolucijom Jugoslavije i Islamska zajednica doživjela disoluciju. Dijelovi Islamske zajednice u Sandžaku, Hrvatskoj i Sloveniji formalno su ostali sa Sarajevom, ali su suštinski bili potpuno odvojene zajednice”, naveo je reisu-l-ulema.



To je, prema njegovim riječima, rezultiralo činjenicom da reisu-l-ulema u 28 godina nije potpisao nijedan dekret imamima u tim zajednicama.



“Prije mjesec dana potpisali smo sve dekrete. To je na neki način ponovo sabiranje i ujedinjavanje Zajednice. NIje to bio nimalo lahak posao”, kazao je reisu-l-ulema.



Predstavljajući program, podsjetio je i da su doneseni propisi i pravilnici za na nivoe muftijstava, te da su osnovana nova tri, Muftijstvo za Zapadnu Evropu, Ameriku i Australiju, čime se kreirao okvir za usklađivanje sa propisima tamošnjih država, što je od ključnog značaja za Bošnjake u dijaspori.



Reisu-l-ulema je najavio donošenje nekoliko pravilnika, među kojima su pravilnik o radu u Islamskoj zajednici, pravilnik o članarini i pravilnik o imovini.



“Moramo razdvojiti šta je vakuf, vakufska imovina, i šta je imovina Islamske zajednice koja nije vakuf, s kojom se slobodnije može upravljati”, kazao je reisu-l-ulema i dodao da će trebati usvojiti i pravilnik o zajedničkim ulaganjima i koncesijama nad imovinom Islamske zajednice i vakufskom imovinom, kako bi se iznašla najbolja rješenja o upravljanju.



Najavio je i uspostavljanje stalnog sekretarijata pri Saboru Islamske zajednice, jer je potrebno da se stalno vodi računa o poštivanju propisa i načinima unaprjeđenja rada Islamske zajednice.

Govoreći o obrazovnom sistemu, reisu-l-ulema je ocijenio da je prilično dobro postavljen i da treba razvijati postojeće institucije, ali da će trebati u skorom periodu osnovati medresu u Banjaluci i Podrinju.



“Medresa u Banjaluci je potrebna da bismo povratili samopouzdanje našem narodu koji živi na tom području”, kazao je reisu-l-ulema, dodajući da je potrebno osnovati i institut za muzičko naslijeđe muslimana Jugoistočne Evrope, institut za izučavanje prošlosti Islamske zajednice, muzej Islamske zajednice i turističku agenciju.



Ukazao je i na zahtjeve da Islamska zajednica osnuje fakultet u Beču, na kojem bi se školovali kadrovi za potrebe ne samo Bošnjaka, nego svih muslimana u Evropi.



Govorio je i o potrebi formiranja fonda za stipendiranje najboljih učenika na prestižnim svjetskim univerzitetima, te o potrebi da se oživljavaju i razvijaju odgojno obrazovni programi poput predškolskog odgoja, mektebske nastave, škola Kur'ana i drugi programi koji su temeljne vrijednosti Zajednice, koje na različite načine treba oživljavati.



Pored odgojno obrazovnih programa najavio je osnaživanje socijalnih fondova pomoći džematlijama, povratničkim džematima, medžlisima i penzioniranim imamima, pogotovo onima koji su radni vijek proveli u socijalističkom sistemu kada su im primanja bila jako mala.



Između ostalog, govoreći o Media centru Islamske zajednice kojim su sve medijske platforme objedinjene, reisul-l-ulema je informirao prisutne da je u toku renoviranje zgrade u kojoj će biti smješten, te da je naredni cilj uspostava jake dopisničke mreže IZ na području svih muftijstva.



“Time bi dobili pravovremenost informacija, a već je prepoznata edukativna uloga naših medija”, kazao je reisu-l-ulema.



Na kraju, članove biračkog tijela pozvao je da na predstojećim izborima glasaju prema vlastitoj savjesti.



“Nisam došao da tražim vaše glasove, nego da kažem ono što bi trebalo da radim. Vi ste zreli ljudi, treba da saslušate i drugog kandidata i donesete odluku savjesno o tome koga želite na čelu Zajednice. Ali, onoga koga izaberemo, on će za nas biti reisu-l-ulema, njega ćemo poštovati i pomagati da svoju funkciju obavlja na najbolji način”, kazao je reisu-l-ulema, dodajući da vjeruje da će Zajednica izabrati pravu stranu.



Nakon njegovog izlaganja učesnici današnjeg sastanka su iznijeli svoja pitanja i predložili neka svoja promišljanja o važnosti očuvanja digniteta, kontinuiteta i ugleda Islamske zajednice.



Danas, kasnije, reisu-l-ulema će svoj program predstaviti i članovima biračkog tijela sa područja Muftijstva travničkog.





(24sata.info)