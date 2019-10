Obilježavanje 'Nedjelje djeteta' počelo je danas na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK). Tradicionalno, mališani goraždanskih predškolskih ustanova posjetili su Vladu BPK i Grad Goražde.

Foto: FENA - 24sata.info

Koordinatorica parka Plavi cvijet koji djeluje pri JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“ Lejla Medošević, istakla je da će Nedjelja djeteta biti obilježena nizom sadržaja.

„Posjeta mališana Vladi BPK i Gradskoj upravi prvi su sadržaji povodom Nedjelje djeteta, a već od danas u Plavom cvijetu te vrtićima „Sunce“ i „SOS Kinderdorf“ počela je i humanitarna akcija „Srce za djecu oboljelu od raka“ u okviru koje ćemo do kraja sedmice prikupljati sredstva za tu organizaciju jer želimo suosjećati s tom djecom koja imaju pravo na život i olakšati njihov boravak u roditeljskoj kući“ - kazala je Medošević.

Dodala je da će povodom Nedjelje djeteta biti upriličeni i izleti za djecu. Kroz radionice „Ja imam pravo“ djeci će se ukazati na njihova prava ali i obaveze.

Emina Selimović, odgajateljica u vrtiću „SOS Kinderdorf“ naglasila je da svaka nedjelja u godini treba da bude nedjelja djeteta.

Centralna manifestacija obilježavanja Nedjelje djeteta u FBiH ove godine bit će upriličena upravo u Goraždu. Kroz projekt „Osmjeh kraj Drine“ u okviru tradicionalnih susreta u ovom gradu okupit će se djeca bez roditeljskog staranja iz različitih gradova

„Goražde će biti domaćin susreta djece iz 13 domova i ustanova FBiH koji brinu o djeci bez roditeljskog staranja. U periodu od 14 do 16. oktobra bit će to druženje kroz učenje, sport i zabavu te upoznavanje s vršnjacima uzrasta od prvog do petog razreda. Pokrovitelj projekta je ministarstvo rada i socijalne politike FBiH i SOS dječija sela BiH“ - ističe direktor programa SOS u Goraždu Alija Lapo.

U okviru obilježavanja Nedjelje djeteta, u Goraždu će naredne sedmice predavanje za roditelje djece starije predškolske i djece u razrednoj nastavi, održati dr. Ranko Rajović o temi „Identifikacija darovitosti kod djece“.

( FENA)