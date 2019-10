Evropski sud za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu je, odlučujući u predmetu Orlović i drugi protiv Bosne i Hercegovine, donio presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Faris Vehabović / 24sata.info

Kako je Feni kazao sudija ECHR-a Faris Vehabović, spomenutom presudom utvrđena je povreda člana 1. Protokola br. 1, odnosno prava na imovinu Fate Orlović, te je dat rok od tri mjeseca za njeno izvršenje.



Kada se radi o provođenju odluka ECHR-a, Vehabović ističe da je odgovornost na državi Bosni i Hercegovini.



- Stvar je Bosne i Hercegovine kako će organizirati pitanje izvršenja same presude, u konkretnom slučaju to će, vjerovatno, biti lokalni organi koji su zaduženi za vođenje postupka - precizirao je.



Dodao je u tom kontekstu kako Komitet ministara Vijeća Evrope po službenoj dužnosti (ex officio) vodi računa o tome da se presude ECHR-a izvrše u datim rokovima.



(FENA)