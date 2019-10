Nakon što su jučer odbili sastanak sa predstavnicima kompanije WAQT TRADE LCC iz Dubaija, čelnici mostarskog Aluminija zatražili su od Vlade FBiH da im dostavi najosnovnije informacije o ovom potencijalnom investitoru.

Arhiv / 24sata.info

Taj zahtjev uputio je direktor Aluminija Dražen Pandža, odgovarajući na dopis koji je, nakon skandaloznog ophođenja uprave prema zainteresovanim arapskim partnerima, uputio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić zatraživši da na razgovor prime predstavnike kompanije WAQT TRADE LCC.



Džindić je podsjetio da Vlada FBiH zajedno sa privrednim društvom Aluminij d.d Mostar iznalazi mogućnost ponovnog pokretanja proizvodnje u ovom privrednom društvu na zdravijim i konkurentnijim osnovana, nego što je to do sada bio slučaj.



On je naglasio da Vlada FBiH traži da čelnici Aluminija prime na razgovor sve potencijalne (najavljene) predstavnike kompanija, predstavnike ministarstava ili druge zainteresovane, te da im omogući da dobiju adekvatne i potrebne informacije u maksimalno mogućoj mjeri.



U odgovoru na Džindićev dopis, Pandža je zatražio da se Upravi Aluminija dostave osnovne informacije o delegaciji kompanije iz Dubaija, a kako bi se adekvatno pripremili za razgovor.



Istakao je takođe kako bi poželjno bilo da se upravi dostavi i profil kompanije WAQT TRADE LCC, njene reference, ciljevi sa kojima dolazi, te područja interesa na koja treba obratiti pažnju, kao i podatke o osobama iz kompanije koje dolaze u Aluminij.



"Napominjemo kako informacije ne moraju biti opsežne po sadržaju, nego da nam pruže najosnovniju sliku o kompaniji koju ćemo primiti na Društvu Aluminij", stoji u dopisu Pandže.



Ipak, pitanje je u kojoj mjeri je smislen ovakav zahtjev, budući da je već ranije Uprava Aluminija informisana o potencijalnom investitoru. Uostalom, to je ministara Džindić učinio i javno tokom nekoliko konferencija za novinare.



Podsjetimo, nakon što je u julu održao sastanak sa potencijalnim arapskim investitorima u Vladi FBiH, ministar Džindić je u više navrata javno govorio o kompaniji WAQT TRADE LCC, između ostalog, pojasnivši da se ova kompanija bavi ne samo klasičnim topljenjem aluminija i prodajom sirovine, nego i recikliranjem otpadnog aluminija, te finalnom proizvodnjom.



"Ova kompanija proizvodi 2,5 miliona tona aluminija godišnje, posjeduje dvije korporacije i djeluje na velikom tržištu", rekao je Džindić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa potencijalnim arapskim investitorima.



Rekao je i da je ova kompanija izrazila snažnu zainteresovanost za rješavanje problema Aluminija, pogotovo duga koji iznosi skoro 300 miliona maraka.



Tada je pojasnio i da bi strateški partner iz Dubaija, ukoliko dođe do dogovora, nakon finansijske analize i tehničkog pregleda, planirao povećati proizvodnju za 100 posto. Takođe, pružili su čvrste garancije da će program biti ozbiljan i bez finansijskih uslovljavanja, te da bi se ušlo u pregovore sa tri elektroprivrede o otkupu struje za narednih 5 godina.



"Nisu tražili ni pfening podrške od Vlade Federacije BiH. Planiraju napraviti plan, prvo za pet, a onda i za deset godina, za oporavak i povratak Aluminija na mjesto koje mu pripada", konstatovao je tada Džindić.



U konačnici, postavlja se pitanje zbog čega javno predstavljene informacije ne mogu zadovoljiti "radoznalost" Uprave Aluminija, pa je odlučila da odbije jučerašnji sastanak sa potencijalnim arapskim investitorima, te su predstavnici kompanije WAQT TRADE LCC, koji su u međuvremenu došli u Mostar u namjeri da posjete sjedište Aluminija, doslovno vraćeni nazad sa kapije preduzeća.



I ovaj bahati potez Uprave Aluminija najbolje govori o krivcima i razlozima propasti nekadašnjeg privrednog giganta.



(24sata.info)