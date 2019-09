Kandidat za reisu-l-ulemu, mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović, uputio je predsjedniku Komisije za provođenje izbora g. Safetu Softiću Obavijest o povlačenju iz izbornog procesa. Tekst prenosimo u cjelosti:

Muftija Salem Dedović / 24sata.info

Poštovani predsjedniče,



Vezano za Vaš dopis od 25. muharrema 1441. h.g., odnosno 24. septembra 2019. godine, a u vezi sa predstavljanjem programa kandidata za reisu-l-ulemu Izbornom tijelu u Izbornim okruzima, želim Vas obavijestiti da se povlačim iz izbornog procesa.



Moji razlozi su principijelne prirode, isti oni koji su me motivirali da se uključim u ovaj proces na samom njegovom početku.



Kao član Islamske zajednice ali i kao njen funkcioner smatrao sam i smatram da prihvatanjem kandidature mogu doprinijeti kvaliteti samog izbornog procesa i skrenuti pažnju na važne korake u daljem razvoju Islamske zajednice.



Moji osnovni razlozi za prihvatanje kandidature su bili:



dati dodatni doprinos očuvanju, razvoju i ekonomskom jačanju naše zajednice, njene samostalnosti i odvojenosti od države i tekućih političkih procesa, a kako sam to iznio u svom programu pred članicama i članovima Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini;

zajedno sa članovima i pripadnicima Islamske zajednice razvijati potrebu zaštite i očuvanja svih vrijednosti naše države koliko se to može očekivati od jedne vjerske zajednice; i

brinući o svim dijelovima zajednice, obratiti pažnju na područje Hercegovine, odnosno vrlo specifičnog Muftiluka mostarskog, koje je nerijetko zapostavljeno od šire društvene zajednice.



Prva dva razloga mogu naći ostvarenje u programu i dosadašnjem radu Reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, dok je treći naglašeniji kod mene u odnosu na ostale kandidate. Uvjeren sam da ćemo zajedno naći načina da i on u budućem periodu bude ispunjen.



Za ostvarenje ovih ciljeva nužno je da se sve najvažnije odluke i procesi, pa tako i izbor reisu-l-uleme, moraju donositi i odvijati unutar Zajednice bez ikakvog miješanja vanjskih faktora.



Međutim, na samom početku, dignitet izbornog procesa je narušen činjenicom odustanka jednog od kandidata čime je onemogućeno da Sabor kao najviše predstavničko tijelo Islamske zajednice verificira trojicu najboljih kandidata.



Nakon ovoga, počele su se događati stvari koje su me u potpunosti opredijelile da donesem ovu odluku.



Primjetio sam da prezentacija programa kandidata za reisu-l-ulemu prerasta u predizbornu kampanju s primjesama politike, koja se vodi na društvenim mrežama, pa čak i u medijima susjedne države. Sve su očitiji pokušaji uplitanja politike i politizacije čitavog procesa koji prijeti da ugrozi autonomiju i samostalnost Islamske zajednice. Za mene kao muftiju, prvenstveni je cilj i interes sačuvati stabilnost i kontinuitet razvoja institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i njenu autonomiju.



Zbog toga sam odlučio da povlačenjem svoje kandidature otvorim prostor izbornom tijelu da dajući svoj glas za jednog od kandidata jasno definišu budući pravac razvoja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.



Ovim putem iskazujem zahvalnost svom matičnom Izbornom okrugu i ostalim okruzima koji su me predložili za kandidata.



