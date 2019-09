Načelnik opštine Bosanski Novi Miroslav Drljača istakao je da konačno treba formirati stručni tim i pripremiti tužbu protiv Hrvatske, koja namjerava da izgradi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

Drljača je rekao Srni da je razočaran jer danas na Bledu nije postignut dogovor između delegacija Hrvatske i Slovenije o zajedničkom odlagalištu radioaktivnog otpada iz Nukelarne elektrane "Krško" na lokacija Vrbina.



On kaže da je očekivao drugačiji ishod iako su indicije ukazivale da Hrvatska nije spremna da prihvati lokaciju Vrbina.



"Presudan je razlog što je potrošen novac koji je proteklih godina kroz naknade prikupljan za izgradnju odlagališta. Argument Hrvatske da im je Vrbina neprihvatljiva jer je u vodotoku Save, ne stoji jer će tamo svejedno biti odlagalište, pitanje je bilo da li će to biti polovina ili sav radioaktivni otpad iz elektrane Krško", rekao je on.



Drljača je istakao da treba nastaviti borbu protiv izgradnje odlagališta nuklearnog otpada.



Reagujući na izjavu hrvatskog ministra zaštite okoline i energetike Tomislava Ćorića koji je na napomenu novinara da se na samo 900 metara u BiH nalazi Park prirode "Una", rekao da u "Dvoru nije park prirode", Drljača je ocijenio da Ćorić očigledno ne zna ni gdje je Bosanski Novi, ni Dvor i da sva saznanja ima posredno ili iz medija.



Predsjednik udruženja "Green Team" iz Novog Grada Mario Crnković ocijenio je da Ćorić ili ne zna ili ne želi da zna da je lokacija Trgovska gora neprihvatljiva za odlagalište nuklearnog otpada i da o tome postoji stručno mišljenje.



Crnković je poručio da je krajnje vrijeme da se BiH institucije ozbiljno posvete ovom problemu.



Delegacije Hrvatske i Slovenije nisu danas postigle dogovor o zajedničkom odlagalištu radioaktivnog otpada na lokaciji Vrbina, saznaje Srna.



Hrvatska planira da radioaktivni otpad odlaže na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini Bosanskog Novog i svega 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode "Una", čime bi bilo ugroženo oko 300.000 stanovnika u slivu ove rijeke.



U Bosanskom Novom je zbog toga u petak, 27. septembra, održan protest sa kojeg su građani poručili da radioaktivnom otpadu nije mjesto u dolini rijeke Une.



Na protestu su zajedno bili građani i predstavnici vlasti opština i gradova u slivu rijeke Une u BiH, aktivisti iz Lukavca i više ekoloških udruženja iz Hrvatske.



