Iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pristigla je reakcija na izjave predsjedavajućeg Skupštine i predsjednika Naroda i pravde Elmedina Konakovića.

Foto: Avaz

Saopćenje prenosimo u cijelosti:



- Budući da su se u javnosti posljednjih dana pojavile neistinite i zlonamjerne tvrdnje koje plasiraju nedobronamjerni pojedinci, a posljednji put gospodin Elmedin Konaković u emisiji “Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem” 28. 9. 2019. godine, a koje u vrlo negativan kontekst stavljaju Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, rukovodstvo ove kantonalne institucije javnost želi upoznati s relevantnim činjenicama.



Zavod je stručna institucija Vlade Kantona Sarajevo i kao takva vodi više stotina projekata izgradnje infrastrukture i drugih objekata u Kantonu u ime i za račun Vlade Kantona, općina i drugih institucija.



Trenutno najvažniji projekt Zavoda za izgradnju jeste projekt Prve transverzale. To je krucijalna saobraćajnica za daljnji razvoj grada i kvalitet života njegovih stanovnika, a na koju građani čekaju više od 50 godina.



Nažalost, do 1. aprila 2018. godine, iako je gotovo svim politikama samo deklarativno bio cilj izgradnja Prve transverzale, u suštini, nije se uradilo ništa.



Na trasi saobraćajnice od Grbavice do Vogošće, koja bi trebala koštati nekoliko stotina miliona maraka, uopće nije bilo validnih urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola, a u procesu eksproprijacije, od nekoliko stotina objekata otkupljeno je samo nekoliko njih. Važno je istaći da ni novac za ove poslove nije bio osiguran.



Novo rukovodstvo Zavoda za izgradnju, s Mirzom Hulusićem na čelu, rukovođenje institucijom preuzelo je 1. aprila 2018. godine. Prioritet u svom radu, osim svih ostalih projekata na kojima Zavod radi, dat je Prvoj transverzali.



Po dolasku u Zavod utvrdili smo poražavajuće činjenice, koje ćemo podijeliti s javnošću da ne bismo dolazili u situaciju zlonamjerne zamjene teza. Gospodin Konaković pokušava okriviti Zavod za nešto gdje je upravo on jedan od glavnih kočničara i krivaca:



- Dok je bio premijer Kantona, gospodin Elmedin Konaković je usvojio nekoliko katastrofalnih zaključaka i naloga kojim je Vlada potpuno umrtvila i obustavila izgradnju Prve transverzale.



- Pitanje izgradnje Prve transverzale Konaković je bespotrebno opteretio zahtjevom i opcijom da se „ispituju prostorne mogućnosti i eventualno iznalaženje povoljnijeg projektnog rješenja za položaj Prve transverzale“ – prostim rječnikom “izmještanje trase” koje bi prouzrokovalo dugogodišnje prolongiranje izgradnje i višemilionske troškove za građane Kantona Sarajevo, od kojih bi interes vidjeli samo pojedini privredni subjekti na trasi.



- Vlada Elmedina Konakovića davala je neprovediva zaduženja Zavodu, jer u isto vrijeme nije osiguravala niti predviđala novčana sredstva, što joj je u skladu sa zakonom o eksproprijaciji i obaveza. Na taj način Konaković je kao premijer potpuno blokirao izgradnju ove saobraćajnice.



- Da istina bude potpuna, na sve ove propuste premijera Elmedina Konakovića u više navrata pismeno je tada upozoravala i bivša direktorica Zavoda za izgradnju Ljiljana Pelidija, koja je tada s Konakovićem bila i stranačka kolegica. Upozoravala je da je projekt izgradnje Prve transverzale u potpunosti umrtvljen zbog takve politike Vlade, te je u ime Zavoda predlagala i konkretna rješenja koja nisu uvažena.



Dio koji se gradi ne finansira Vlada KS, nego Federalna vlada



Istina je samo jedna, pa je tako Vlada prvi put, na isključivi zahtjev Zavoda za izgradnju, tek u maju 2018. godine zadužila Zavod i Ministarstvo saobraćaja da vrše poslove oko izgradnje Prve transverzale na cijeloj trasi te im inicijalno osigurala zakonom predviđene preduvjete.



Tek tada stvarno počinje proces izgradnje Prva transverzale, dakle, dolaskom novog rukovodstva u Zavod s Hulusićem na čelu i vlada Adema Zolja, a kasnije i Edina Forte!



Tada kreće i izgradnja dijela Prve transverzale. Malo je poznato zapravo da taj dio u dužini od 1,2 kilometra koji se trenutno gradi na Šipu, a u koji danas svi upiru prstom, pa i Konaković, kao u svoj, ne finansira Kanton Sarajevo, nego Vlada Federacije BiH.



Dok aktuelni predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković u javnosti tvrdi da je Zavod taj koji koči procese i izgradnju Prve transverzale, zbog ovih činjenica smo dužni obavijestiti građane KS da je to potpuna neistina.



Vrlo je simptomatično da u svakom tom problemu blokadama i pokušajima podmetanja, s kojima se svakodnevno suočavamo na terenu, nakon podrobne analize, prepoznamo rukopise iste ove konfliktne politike gospodina Konakovića, koja za cilj imaju isključivo da ovaj projekt ponovo bude umrtvljen i zaustavljen.



Zavod je ponosan što na više stotina projekata, isključivo kao stručna institucija, vrlo uspješno sarađujemo sa svim institucijama i nivoima vlasti te nikada nismo gledali političke relacije i pripadnost. Mi nemamo luksuz da cijenimo ko dolazi iz koje političke opcije, jer bi to značilo potpunu blokadu razvoja Kantona Sarajevo.



Poziv na uvid u dokumentaciju



Istina je i to da pristup Zavoda za izgradnju korespondira s politikom SBB-a da su struka i kompromis najbitniji u političkom životu Bosne i Hercegovine. Takav pristup, nažalost, nekim konfliktnim i isključivim politikama ne odgovara, pa im očigledno smeta to što Zavod odlično sarađuje s općinama i institucijama gdje su direktori i načelnici iz SDA (ali i drugih političkih stranaka), pa možda u tome leži naša krivica. Možda bi nas već dokazano konfliktni predsjednik Naroda i pravde rado koristio u svojim osvetoljubivim pohodima na bivše stranačke kolege iz SDA. Mi javno poručujemo da saradnju s bilo kojom institucijom koja radi u interesu građana BiH nećemo prekinuti bez obzira iz koje političke partije dolaze njeni rukovodioci!



S obzirom na to da je Zavod za izgradnju već odavno meta gospodina Konakovića, imamo sve opravdane sumnje da mu iz samo njemu znanih razloga smeta to što je započela izgradnja Prve transverzale na način da će sigurno biti i završena. Konaković, očito je, pokušava diskreditiranjem trenutnog rukovodstva Zavoda na mjesto direktora postaviti svoga poslušnika, čime bi se ovaj zavod ponovo vratio u ruke mešetara dnevne i osvetoljubive politike te ličnih interesa, a u krajnjem cilju blokiranja projekta Prve transverzale.



Kao prilog ovome saopćenju stoji otvoren poziv svim medijima da naprave uvid u dokumentaciju kojom raspolažemo, a koja će dokazati da Zavod za izgradnju nije institucija koja “nešto koči”, već da svi dokumenti upućuju na to da se radi o višegodišnjim političkim mešetarenjima na projektima koji su krucijalni za život građana Kantona Sarajevo te da se ta praksa nastavlja.





(Avaz)