Početak ljetne turističke sezone u Neumu nije bio obećavajući no u konačnici privatni iznajmljivači, kao i vlasnici hotela, imaju razloga za zadovoljstvo.

Foto: FENA

- Generalna ocjena je da je protekla sezona bila uspješna, da je bila na razini prošlogodišnje, a s obzirom da je ta sezona bila rekordna, imamo razloga za zadovoljstvo. Početkom sezone, u sedmom mjesecu imali smo mali podbačaj, osmi mjesec bio je odličan, a imamo dobre najave i za deveti i deseti mjesec - kazao je predsjednik Udruge turističkih djelatnika općine Neum Davor Krešić u razgovoru za Fenu.



Kada je u pitanju broj ostvarenih noćenja Krešić je istaknuo kako nitko nema točne podatke niti o turističkim kapacitetima Neuma niti o broj ostvarenih noćenja:



- Hoteli imaju oko 2.500 ležaja, a u privatnom smještaju brojka se kreće oko 13.000 kreveta. Moja procjena je da se u sezoni ostvari do 700.000 noćenja.



Govoreći o problemima s kojima se susreću turistički djelatnici u jedinom bh. gradu na moru, Krešić je istaknuo da je osnovni problem prometna izoliranost, dok je situacija s infrastrukturom zadovoljavajuća.



- Što se toga tiče, Neum se može pohvaliti da je infrastruktura relativno dobro riješena. Ispod magistrale oko 90 posto objekata je spojeno na kanalizaciju čime se malo koje mjesto na Jadranu može pohvaliti. Opskrba vodom je zadovoljavajuća zahvaljujući sanaciji vodovoda i odličnom poslu koji radi komunalno poduzeće. Zna biti manjih problema s električnom energijom, ali ništa strašno - kazao je Krešić.



Zahvaljujući tome Neum može veći dio godine normalno funkcionirati. Problematično je, tek, kraće razdoblje u špici sezone, no po tom pitanju Neum nije iznimka.



- Kao i sva druga mjesta na Jadranu Neum ima problema na vrhuncu sezone kada se popune svi kapaciteti. Plaže su tada prenatrpane, gužve su na šetnici, nema dovoljno parkirališnih mjesta... Kako bismo donekle riješili taj problem važno je da produžimo sezonu u čemu smo posljednje tri-četiri godine i uspjeli - kazao je Krešić.



Po njegovim riječima, neumski hoteli sada rade tijekom cijele godine.



- Azijska su se tržišta dosta otvorila i imamo dosta gostiju iz Azije koji dolaze tijekom cijele godine. Oni uglavnom koriste Neum kao destinaciju za jedno noćenje s obzirom da im je Dubrovnik, kao destinacija koja radi cijelu godinu, preskup. S obzirom da su hoteli otvoreni tijekom cijele godine počeli su se organizirati i dočeci nove godine i možemo reći da je sezona proširena na svih dvanaest mjeseca - dodao je.



Kako bi se turistički kapaciteti što bolje punili izvan ljetne sezone Krešić navodi kako je potrebno privući domaće goste:

- U zimskom periodu možemo privući domaće goste, a da bismo to ostvarili prvo treba Neum prometno otvoriti prema ostatku države. Cesta Stolac – Neum konačno se počela graditi pravim tempom i nadam se da će biti završena za dvije-tri godine. Naravno, potrebno je osigurati što više sadržaja kako bi gosti imali što raditi zimi u Neumu.



Kraj ljeta ne znači odmor za turističke djelatnike, kazao je Krešić, te dodao kako se poduzimaju brojne aktivnosti na promociji i privlačenju gostiju za sljedeću turističku sezonu.



- Ovih dana idemo na sajam turizma u Varšavu, zatim slijede radionice u Budimpešti i Pragu, nakon toga nam dolazi najveći sajam u Londonu u jedanaestom mjesecu - istaknuo je Krešić.



On je upozorio kako se trenutno sve promidžbene aktivnosti financiraju privatnim sredstvima vlasnika apartmana i hotela, a ne od sredstava boravišne pristojbe.



- Boravišna pristojba u svim turističkim, mediteranskim zemljama ostaje lokalnoj samoupravi, a kod nas 80 posto boravišne pristojbe ide županiji, 20 posto Federaciji, a lokalnoj upravi ništa. Na žalost, ovih dana ponovno je pao zakon o turističkoj djelatnosti i boravišnoj pristojbi. Izgleda da nekim ljudima nije u interesu da ti novci ostaju lokalnoj uprav da se turističke destinacije razvijaju - zaključio je Krešić.





(FENA)