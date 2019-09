Na glavnim cestovnim pravcima u BiH promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozoravamo na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Na dionicama cesta gdje su u toku radovi prometuje se sporije, pa vozače molimo za oprezniju vožnju i poštivanje privremene regulacije prometa, navodi Auto-moto savez BiH (AMS BiH) u saopćenju za javnost.



Na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, zbog radova promet se u dužini od tri kilometra odvija dvosmjerno, dok je na dionici A1 Sarajevo sjever – Lepenica na lokacijama Ban Brdo i Treševine promet preusmjeren u pretjecajnu traku.



Zbog radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica – Nemila, promet se tokom dana odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



U noćnim satima potpuna je obustava prometa u vremenu od 00.30-04.30.



Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Zenica – Tetovo- Nemila) zabrana je prometa za vozila preko 7,5 t.



Zbog radova na dionici M-17 Tarčin – Konjic (u Raštelici), do ponedjeljka u vremenu od 08.00 do 20.00 sati, promet će se odvijati usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka – Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.



Na dionici M-18 Brod na Drini – Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama: M-1.8 Srebrenik – Orašje (tunel Ormanica), M-4 Doboj – Gračanica (Klokotnica), M-4.2 Cazin – Srbljani, M-5 u Jajcu (most preko rijeke Plive), Lanište – Ključ, Donji Vakuf – Travnik (Komar), M-6 prolaz kroz Čapljinu, M-17.4 Mostar – Čitluk (Miljkovići), M-18 Jošanica – Stup, Olovo – Semizovac, Semizovac – Vogošća, Kladanj – Podpaklenik.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-14.1 Brod – Odžak (Klakari Donji).



Zbog radova obustavljen je promet na R-474 Jelah – Piljužići (most preko rijeke Usore). Alternativni pravac je Jelah Polje – Sivša – Tešanjka – Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje – Kalošević – Jelah.



Zbog radova na R-425a Tromeđa – Zvirovići obustavljen je promet za teretna vozila i autobuse, dok se promet osobnih vozila obustavlja povremeno.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko – Gunja, podaci su AMS BiH.





