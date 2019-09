Poslanik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković istakao je večeras na protestu u Banjoj Luci da struja za domaćinstva RS ne smije da poskupi.

Foto: 24sata.info

Najavio je da će opozicija biti protiv i poskupljenja struje, kupovine helikoptera, aviona i drugih nepotrebnih troškova vlasti u RS, dok u isto vrijeme nema novca za zdravstvo, škole...



Njegova stranačka koleginica Jelena Trivić je rekla da ne vjeruje vlastima u RS da neće biti povećanja cijene struje.



-Uvijek ima novca kada vlast želi da kupi helikoter, a nema za narod, ni privredu. Ne smije tako biti– rekla je ona i dodala da se građani treba da bude i na protestima, jer je to njihovo ustavno pravo.



Poslanik u Klubu SDS-a Nebojša Vukanović je oštro kritikovao sadašnju vlast u RS, kao i upravljanje “Elektroprivredom RS”, protiv čije su prodaje Srbiji.



-Bilo je dovoljno da kažemo da će biti protesti i oni su se povukli – rekao je Vukanović u obraćanju okupljenih građanima, kojima je poručio da je ovo bila proslava opozicione pobjede, jer se vlast prepala i odustala od poskupljenja struje za domaćinstva u RS.



Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Zoran Vidić je kazao da je vlast iznijela kontradiktorne informacije da li će poskupjeti ili ne struja u RS.



Predstavnici višečlanih porodica protiv su poskupljenja struje, jer će, kažu, morati da se odriču kupovine hrane i drugih osnovnih proizvoda, zbog skuplje struje.



Vlasti RS-a je demantovale da će doći do rasta cijene električne energije .



Premijer RS-a Radovan Višković je rekao da građanima koji troše do 500 kilovata, a takvih je 86 posto domaćinstava, cijena struje neće poskupiti bar ne u mandatu ove Vlade RS.



Dodao je da preostalih 14 posto domaćinstava, po analizama “Elektroprivrede RS”, ima veću potrošnju, koja doseže i više od 2.000 kilovata.



Opozicioni skup je prošao bez incidenata.





(FENA)