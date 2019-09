Ustavni sud BiH odbio je kao nedopuštenu žalbu Gojka Jankovića, vođe paravojne formacije iz Foče osuđenog na 34 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti.

Foto: FENA

- Odbacuje se kao nedopuštena apelacija Gojka Jankovića - navodi se u odluci Ustavnog suda BiH od 19. septembra ove godine, javlja BIRN BiH.



Janković, koji se nalazi na izdržavanju kazne dugotrajnog zatvora u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Foča, podnio je žalbu Ustavnom sudu nakon što je Sud BiH 2017. godine odbio ponavljanje postupka pravosnažno okončanog pred Sudom BiH.



Janković je ponavljanje postupka tražio, prema njegovom mišljenju, zbog novih relevantnih činjenica i dokaza koji su obuhvaćeni i treba da su sadržani u vezi s radnjama iz optužnice, te da se za djelo za koje je osuđen trebao primijeniti krivični zakon bivše Jugoslavije, koji je blaži za njega. Ovu apelaciju je podnio 10. oktobra 2017., nakon što je 29. augusta iste godine Državni sud odbacio njegov zahtjev za ponavljanje postupka.



Dopunu apelacije Ustavnom sudu je dostavio 16. septembra ove godine.



On je u dopuni apelacije Ustavnom sudu naveo kako smatra da je došlo do kršenja njegovog prava na odbranu i pravično suđenje.



Janković je odlukom Apelacionog vijeća Suda BiH 19. novembra 2007. godine osuđen na dugotrajnu zatvorsku kaznu od 34 godine zbog zločina protiv čovječnosti.



On je od aprila 1992. godine bio na čelu manje paravojne formacije koja je djelovala u sklopu IV bataljona Fočanske taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS).



Odlukom Apelacionog vijeća, Janković je oslobođen krivice po jednoj tački optužnice, u kojoj ga je Tužilaštvo teretilo da je, zajedno s drugom osobom, u periodu između 7. aprila i kraja maja 1992. godine više puta silovao ili učestvovao u silovanju zaštićene svjedokinje “E”, koja je živjela na području općine Foča.



U toku dokaznog postupka, Tužilaštvo je ovu tačku naknadno dodalo na već postojeću optužnicu, u kojoj se Janković teretio u devet tačaka.



Odlukom Apelacionog vijeća potvrđena je prvostepena presuda izrečena 16. februara 2007. godine, kojom se Gojko Janković proglašava krivim za silovanja, mučenja i držanje u seksualnom ropstvu. Među najtežim zločinima za koje je oglašen krivim nalaze se silovanje 12-godišnje AB u “Karaman kući” u selu Miljevina kraj Foče, te višestruko silovanje nekoliko maloljetnica u dobi od 15, 16 i 17 godina.



Zaštićenu svjedokinju “186” Janković je više mjeseci držao u seksualnom ropstvu na više lokacija u i oko Foče, zbog čega je i proglašen krivim.



Proglašen je krivim i za prisilno preseljenje stanovništva, protivzakonito zatvaranje, ubistva i mučenja Bošnjaka s područja općine Foča, koja je počinio kao vođa paravojne formacije.



Optužnica protiv Gojka Jankovića prvobitno je podignuta pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Nakon osam godina skrivanja, Janković se u martu 2005. predao, potom je prebačen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu, ali je 8. decembra 2005. cijeli slučaj ustupljen Sudu BiH.



Predmet Gojka Jankovića je drugi slučaj koji je Haški tribunal ustupio vlastima Bosne i Hercegovine na daljnje procesuiranje.





(FENA)